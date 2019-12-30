2020 iPhone'ların OLED Ekranları Çinli BOE Firmasına Emanet

Bugün Güney Kore medyasında yayınlanan bir rapor, ABD'li teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı iPhone modellerinin BOE imzalı OLED panellerle gelebileceğini gösteriyor.

iPhone modelleri için tedarikçi listesini yıldan yıla genişleten Apple, bu sayede Samsung’a olan bağımlılığını azalmayı hedefliyor. Kore medyasında paylaşılan yeni bir rapora göre ABD’li teknoloji devi, tedakrikçi porföyüne bir yenisini daha eklemiş durumda.

Buna göre dünyanın en büyük LCD, OLED ve esnek ekran üreticilerinden biri olan BOE, 2020 model iPhone'lar için Apple’ın OLED ekran tedarikçisi olacak. Çinli şirket, zaten 2017'den beri iPad ve MacBook için LCD ekranlar üretiyor. Bu nedenle iPhone’ların OLED ekranları için tedarikçi grubuna katılması pek de şaşırtıcı olmaz.

Apple, Samsung'a olan bağını azaltmak için BOE ile anlaşıyor

Öte yandan BOE’nin Apple ile yapacağı yeni anlaşma, Çinli şirketin büyüme hızını da önemli ölçüde artırabilir. Pekin merkezli firma, geçen yıl Mate 20’nin OLED panelleri için Çinli teknoloji imparatorluğu Huawei ile ortaklık kurmuştu.

Aynı raporda, BOE’nin gelecek yıl iPhone için yaklaşık 45 milyon esnek OLED panel üreteceği söylenirken, Samsung'un Cupertinolu teknoloji devi için üretim adetinin 230 milyon birimden 150 milyona düşeceği belirtiliyor. Bu gelişme, Samsung için oldukça büyük bir kayıp. Apple’ın LG Display ile olan anlaşması ise devam ediyor.

ABD’li şirketin 2020’nin sonbahar aylarında tanıtacağı yeni iPhone serisinin tamamı OLED panel kullanacak. LCD ekranlı olacağı tahmin edilen ikinci nesil iPhone SE’nin ise ilkbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.