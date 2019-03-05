Apple, Yeni MacBook Pro Tasarımında ‘Flaxgate’i Çözdü

MacBook Pro’ların yaşadığı ve ‘Flexgate’ adı verilen sorun, geçen yılın MacBook Pro tasarımıyla birlikte ortadan kalkmış gibi gözüküyor.

Eski model MacBook Pro’larda yaşanan ciddi bir sorun, küçük bir kablo yüzünden ekranın arıza yapmasına ve 700 dolarlık tamir faturası çıkmasına sebep oluyordu.

Özellikle 2016 sonrası cihazlarda görülen ve ‘Flexgate’ adı verilen bu sıkıntının nedeni görüntü kablosunun kısa olmasıydı. Kısa olan kablo, cihaz açılıp kapandıkça yıpranıyordu ve ekranın 90 dereceden fazla açılması halinde görüntü tamamen gidiyordu. Bu durumda da 6 dolarlık kablo yüzünden 700 dolar tamir masrafı ortaya çıkıyordu.

2018 MacBook Pro’lar bu sorunu aşmış görünüyor. Bu cihazların tasarımında yapılan küçük ama önemli bir değişiklik sayesinde sorun çözülmüşe benziyor. Yeni tasarımda görüntü kablosu 2 milimetre uzatıldı. Bu da ekran açılıp kapandığında çok daha az gerilen ve çok daha az yıpranan bir kablo demek. Öte yandan görüntü kablosu hala ekrana sabit. Yani kablonun zarar görmesi halinde yine bütün ekran için para ödemek gerekiyor.

Apple hiçbir zaman için sorunun tasarımdan kaynaklandığını kabul etmemiş olsa da yapılan tasarım değişikliği gözlerden kaçmadı. 2018 ve sonrasına ait modellerde de benzer bir sorun yaşanması durumunda Apple’ın nasıl hareket edeceği merak konusu.