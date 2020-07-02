Apple'ın efsane haline gelmiş olan artırılmış gerçeklik gözlüğü ile ilgili bir konsept tasarım oluşturuldu. Hacker 34 isimli tasarımcı tarafından oluşturulan konsept tasarım, işlevselliğinin yanı sıra tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir yeni bir ürünle gündemde. Şirketin bugüne kadar hiç bahsetmediği bu ürün, bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olarak karşımıza çıkıyor ve neler vadedeceği şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu gözlüklerin tasarımlarına dair bir ipucuna da sahip değiliz. Şimdiyse bir tasarımcı, hayalindeki Apple gözlüğünün nasıl görünebileceğini ortaya koyan bir konsept tasarım oluşturdu.

Hacker 34 isimli tasarımcı tarafından hazırlanan konsept tasarımın etkileyici olan yanı, mevcut gerçeklere dayanıyor oluşu. Yani tasarımcı, mümkün olmayan hiçbir şeyi oluşturduğu konsept tasarımda kullanmamış. Bu da Apple'ın söylentiler kapsamındaki artırılmış gerçekliğini gözlüğünü duyurduğunda, gerçekten de bu konsept tasarıma benzeyebileceğini ortaya koyuyor.

Hacker 34, oluşturduğu konsept tasarımda retina ekran kullanıyor. Tasarımcı ayrıca, bu artırılmış gerçeklik gözlüğünün G1 isimli işlemciden güç alacağını düşünüyor. Apple'ın, artırılmış gerçeklik gözlüğünde gelişmiş bir LIDAR teknolojisi kullanacağını düşünen tasarımcı, bu ürünün gün boyunca rahatlıkla kullanılabileceğini ve hızlı şarj desteğine sahip olacağını ileri sürüyor. Ayrıca bu gözlükler, çerçevelerinde bulunan dokunmatik alanlarla kontrol edilebiliyor.

Hacker 34'e göre Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü, pek çok işleve sahip olacak. Örneğin bir kullanıcı, bu gözlük sayesinde bildirimlerini görebilecek ya da navigasyondan yol bilgisi alacak. Aslına bakacak olursak Apple'ın bu kadar gelişmiş özelliklere sahip bir artırılmış gerçeklik gözlük tasarlaması, iPhone ve Apple Watch'a duyulan ihtiyacı azaltabilir. Apple'ın bunu isteyip istemediği ise şu an için bilinmiyor.

Apple'ın bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı uzun bir süre boyunca efsane olarak kaldı. Son dönemlerdeyse sızıntı konusunda önemli bir isim olan Jon Prosser, Apple'ın bir artırılmış gözlüğü üzerinde çalıştığını ve bu gözlüğün 2021 ortalarında piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Deneyimli Apple analisti olan Ming-Chi Kuo ise bu ürünün 2021 değil 2022 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi.

İşte Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü için oluşturulan konsept tasarım