Apple, 2019 yılında kullanıma sunduğu Apple Card ile ilgili ilk kez bilanço açıkladı. Yapılan açıklamalarla Apple Card kullanıcı sayısı ve bu kullanıcıların geçtiğimiz yıl boyunca kaç dolar geri ödeme aldıkları belli oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Apple Card ile kelimenin tam anlamıyla "bankalaştı". Apple müşterileri, bu kart sayesinde hem faiz getirisi elde ettiler hem de yaptıkları harcamalardan geri ödemeler aldılar. Apple tarafından yapılan açıklamalarsa Apple Card'ın bilançosunu ortaya koydu.

Apple'ın bugün yaptığı açıklama çok önemli çünkü şirket, geçmişte Apple Card ile ilgili hiçbir net bilgi sağlamadı. Üstelik bu sistemin bir süredir zorda olduğu, hatta kuruluş ortaklarından Goldman Sachs'ın Apple Card'dan çekileceği gibi konular da gündemde. Hâl böyleyken Apple, durumun o kadar da kötü olmadığını ilan etmek istemiş gibi görünüyor.

Apple Card'ın 12 milyon aktif kullanıcısı var!

Apple'ın paylaştığı basın bültenine göre Apple Card'ın aktif kullanıcısı sayısı 12 milyon. Hizmetin sadece ABD'de aktif olduğu gerçeğini düşünecek olursak bu rakamın hiç fena olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Apple'a göre Apple Card kullanıcıları, kendilerine sunulan hizmetlerle "daha sağlıklı finansal hayata" kavuştular.

2023 yılında 1 milyar dolar geri ödeme yapıldı

Haberimizin başında, Apple Card ile harcadıkça geri ödeme alındığını aktardık. Apple, konuyla ilgili açıklamasında bunun ne kadara patladığını da açıkladı. Şirkete göre 2023 yılında müşterilere yapılan geri ödeme tutarı, 1 milyar dolar seviyesindeydi.