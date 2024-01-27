Apple'ın iOS tarayıcıları için WebKit kullanım zorunluluğunu Avrupa özelinde kaldırması geliştiricileri ikiye böldü. Opera, kararı memnuniyetle karşılarken Mozilla, Apple'ın 2 ayrı tarayıcı geliştirmeye zorladığını söyledi.

Bildiğiniz gibi Apple, Avrupa Birliği'nin zorunlu tuttuğu yeni düzenlemelere uymak için Avrupa'da iOS ekosistemini geliştiricilere açmak zorunda kalmıştı. Bu, 3. parti uygulamaların iOS cihazlara yüklenmesinin yanı sıra web tarayıcılara da kendi motorlarıyla uygulama geliştirme özgürlüğü sunuyordu. Ancak bu özgürlük, geliştiriciler arasında çok farklı tepkilerle karşılandı.

Özellikle genç internet kullanıcıları arasında fazlasıyla popüler olan Opera, Apple'ın iOS ekosistemini açmasını mutlulukla karşıladı. Opera, Aria adlı yapay zeka aracını ve bildiğimiz Opera deneyimini yapay zeka odaklı özelliklerle tasarım ve özellikler açısından baştan aşağı yenileyen Opera One'ı iPhone kullanıcılarının beğenisine sunmaktan büyük keyif alacağını belirtti.

Opera'nın keyfi yerinde, Mozilla hayal kırıklığı yaşadı

iOS'in artık varsayılan tarayıcı seçim ekranı sunacak olmasının kullanıcıların Opera One'ı iPhone'larında varsayılan tarayıcı haline getirmesini kolaylaştıracağını belirten Opera, "Avrupa'nın önde gelen tarayıcı geliştiricisi olarak iOS'ta rekabeti teşvik etmeyi ve kullanıcılara tarayıcı seçenekleri sunmayı amaçlayan değişiklikleri benimsiyoruz. Bunu, yapay zeka odaklı Opera One ile iOS'e sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Opera'nın mutlulukla karşıladığı bu "özgürlük", Firefox'un geliştiricisi Mozilla tarafındansa hayal kırıklığı olarak nitelendirildi. Mozilla'ya göre Apple, Avrupa'da tarayıcılar için WebKit kullanım zorunluluğunu kaldırmış olsa da dünyanın geri kalanında bu zorunluluk devam ediyor.

Dolayısı ile Mozilla, Avrupa'daki iPhone kullanıcılarına kendi motoru Gecko üzerine inşa edilmiş bir Firefox tarayıcı sunabilecekken dünyanın geri kalanında WebKit kullanan Firefox sunmaya devam edecek. "Bu, Apple'ın taşımak zorunda olmayacağı bir yük" diyen Mozilla, teknik ayrıntıları incelemeye devam ettiklerini ancak Apple'ın sunmuş olduğu değişikliğin Mozilla'yı iki farklı tarayıcı geliştirmeye zorlayacağını ifade ediyor.