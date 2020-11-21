Apple Cihazlara Xbox Series X Oyun Kumandası Desteği Gelecek

Apple'ın kablosuz oyun kumandaları desteği konusunda bilgi verdiği sayfasında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre Microsoft ve Apple, Xbox Series X oyun kumandası desteği için birlikte çalışmaya devam ediyor.

Çıkan yeni nesil konsollarla birlikte konsol oyuncularının hayatına yeni oyun kumandaları da girer. Hatta oyuncular arasında konsol tartışmasına ek olarak Xbox'ın mı yoksa PlayStation'ın mı oyun kumandalarının daha iyi olduğu da tartışılır durur.

Tabii bu oyun kumandaları sadece konsollarda kullanılmıyor. PC oyuncuları da bilgisayarlarında bu kumandaları kullanabiliyorlar. Apple tarafından da kullanıcılarına yeni nesil oyun kumandası desteği konusunda iyi haber geldi.

Apple, Xbox Series X ve Series S kumanda desteği konusunda söz verdi

Apple'ın hangi kablosuz oyun kumandasının Apple cihazlarda kullanılabildiğini listelediği sayfasında, yeni nesil oyun kumandalarıyla ilgili olarak da bir not yer aldığı görülüyor. Yer alan notta Xbox Series X oyun kumandası uyumluluğunun gelecekteki bir güncellemeyle gelmesi için Microsoft ve Apple'ın birlikte çalıştığı ifade edildi.

Hâlihazırda bu oyun kumandasının neden desteği olmadığı konusuysa bilinmiyor. Ayrıca söz konusu sayfada PlayStation 5'in kumandası DualSense ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Steam'e DualSense desteği gelmişti, dolayısıyla Apple cihazlarda da bu desteği görecek olmamız muhtemel. Ayrıca Apple tarafında DualSense uyumluluğuna dair çalışmalar olduğu da ifade ediliyor.

Peki, Apple cihazlar hangi kablosuz oyun kumandalarını destekliyor? Apple cihazların desteklediği oyun kumandaları şöyle: