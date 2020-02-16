Apple, Çocuk İstismarına Karşı Yeni Bir Önlem Aldı

Apple'ın, kullanıcıların gizliliğini ihlal eden uygulamalara tamamen karşı olduğu bilinen bir gerçek. Bununla birlikte yakın zamanda yapılan bir araştırmayla Apple'ın çocuk istismarı içerikli e-postaları engellediği ortaya koyuldu.

Yapılan bir araştırmayla ortaya çıkan bilgilere göre Apple, e-posta hizmetinde çocuk istismarı içerikli e-postaları engelliyor. Kullanıcıların e-postalarının içeriğini denetlemek, Apple'ın gizlilik politikalarının bir parçası olmadığından doğal olarak bu durum birtakım endişeleri de gündeme getirdi.

Sürecin şirket tarafından kullanıcı e-postalarının aktif bir şekilde taranmasını içermediği açıklandı. Peki Apple, e-posta içeriğini taramadan bazı e-postaları nasıl engelliyor? Gelin bu sürece daha yakından bakalım.

İstismar içeren fotoğraf ve videolar otomatik olarak algılanıyor:

Yapılan işlemi aslında basit bir şekilde anlatmak mümkün. Yapılan, tam olarak daha önce 'çocuk istismarı içeren materyaller' olarak işaretlenmiş fotoğraf ve videoların otomatik olarak algılanması diyebiliriz. Bu fotoğraflar ve videolar, meta verilerinde kendilerine özgü imzalar içeriyor ve bu imzalara zararlı olduklarını anlatan bir isim veriliyor.

Apple firması, sunucuları üzerinden gönderilen e-postaları analiz ederken sistem, bir e-postada bu imzaları algılarsa e-posta hemen işaretleniyor. Süreç ilerlerken belirli e-postaların engellendiğini ve incelenmeyi beklediğini de ekleyelim. Yani kontrol edilmeyen hemen hemen hiçbir içerik kalmayacak.

Tüm bu adımlardan sonra ortada şüpheli bir durum bulunması hâlinde bir operatör veya bu işle görevli kişilerin nihai bir karara varmak için e-postayı kontrol edeceği de aktarıldı. Buna göre analiz edilen e-postaların onaylanıp onaylanmayacağı veya yetkililere e-postalar hakkında bilgi verilip verilmeyeceği konularında da sorumlu olunacak. Apple’ın bir e-postada çocuk istismarı içeriği bulduğunu ve şirketin kullanıcının adı, adresi ve telefon numarası gibi ayrıntılarına anında ulaşarak gerekli yerleri bilgilendirdiğini de eklemiş olalım.

Peki bu yöntem şirketin gizlilik politikasına uygun mu?

Merak edilen güvenlik noktasında ise Surrey Üniversitesi'nde siber güvenlik profesörü olan Alan Woodward “Bence Apple'ın sağladığı denge iyi. Bilinen görüntüler için arama yapılmasına izin veriyor ancak e-postalar içinde arama yapma işinin kötüye kullanılmasını önlemek için güvenlik önlemleri de hâlâ mevcut” açıklamasında bulundu.

Çocuk istismarı ve çocuk pornografisini önlemek için Apple'ın doğru yönde ilerlediğini düşünen birçok kullanıcı bulunuyor. Kullanıcılar, bu tarz yasa dışı materyalleri tespit etme yönteminin herhangi bir gizlilik politikasını ihlal etmediği ve hiçbir gizlilik endişesini gündeme getirmediği yorumlarını yapıyor. Umarız bu çalışmalar kolluk kuvvetlerinin bu tür çirkin faaliyetlerde bulunan insanları yakalamasına yardımcı olabilir.