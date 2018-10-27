Apple Gizlilik Konusunda En İyi Şirket Olabilir Mi?

Dünyanın en zengin şirketi, aynı zamanda en büyüğü. Peki gizliliğin bir numaralı şirketi olabilir mi? Pek sanmıyoruz.

Günümüzde durmak bilmeyen veri skandalları herkesin konuştuğu bir konu. Bu durum özellikle en sevdiğimiz dijital cihaz ve platformlar söz konusu olduğunda, daha da önemsiyoruz. Apple CEO'su Tim Cook, aslında bu konuda ne kadar dikkatli olduklarını ve bu durumu ne kadar önemsediklerini anlattı. Geçtiğimiz günlerde pek çok şirket, Apple'ın gizliliğe odaklanmış medya merkezinde yer aldı.

Öncelikle bilmemiz gereken şey, Apple'ın standart bir şirket olduğu. Diğer tüm şirketlerden zengin veya büyük de olsa, Apple da para kazanmak ve kar etmek zorundadır. Ancak son zamanlarda bakıldığında, Tim Cook ve Apple için gizliliğin, kardan önemli olmadığını görüyoruz. Bunu normal karşılamamız gerek. Bahsettiğimiz gibi, değişmesini beklemek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın gizlilik konusundaki derin sevgisini inceleyen bir gazeteci, bazı şaşırtıcı sonuçları ortaya döktü.

Apple, gönderilen her bir fotoğrafın kopyasını alıyor. Aynı zamanda arkadaşların isimleri, numaraları ve adresleri gibi bilgileri de elinde tutuyor. Ancak yine de bildiğiniz gibi Apple, neredeyse her 24 saatte bir veri skandallarıyla dolan Facebook gibi değil. Ancak yine de dünyanın en büyük şirketinin masum olduğunu beklemek doğru olmazdı. Ayrıca 'Facebook'tan daha iyi', gizlilik ve güvenlik için belirlediğimiz standartlardan birisi mi?

Tim Cook, yine de bu konularla alakalı her türlü platformda Apple ile birlikte, veri gizliliği reklamları yapacaktır. Pek çok noktada önemsiyor dahi olsalar, iş ticari çıkarlara dönüştüğünde şirketlerin neler yapabileceği asla belli olmaz.