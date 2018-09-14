Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite Zamların Kurbanı Oldu

Doların yükselişi hayatımızı her alanda etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen ürünler ise tahmin edeceğiniz üzere teknolojik cihazlar. Şimdi ise zamlar, Huawei akıllı telefonlarını vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Apple cihazlarına gelen zamlar hepimizin ağzını açık bırakmıştı. Dolar kurunun yükselmesi sonucu olarak gösterilen ve ülkemiz para biriminin değeri sebebiyle uçuk fiyatların kurbanı olan ürünlerden bir tanesi de Huawei akıllı telefonları oldu. Şirketin adını en çok duyurduğu Huawei P Smart ve Huawei P20 Lite modelleri ise şirketin zamlanan cihazlarından.

Teknoloji ürünlerinin satın alımında kısıtlı taksit sayıları, birçok kişiyi ürünü tarifeye ek olarak almaya teşvik ediyor. Bu sayede uzun vadede daha az ödediklerini düşünen vatandaşlar da Huawei’nin hedefinden kaçmadı çünkü firma, tarifeye ek olarak alınan fiyatlarına da düzenleme getiriyor. Peki ya fiyatlar neydi, ne oldu?

Oldukça iyi özelliklere sahip olduğu bilinen Huawei P Smart, 1750 TL’ye alıcı bulurken, yeni düzenleme ile ürünün fiyatı 2200 TL’ye çıkıyor. 450 TL’lik bir artış ise oldukça ciddi ve ani bir artış diyebiliriz. Firmanın bir diğer popüler telefonu olan ve stantlarda özellikle aranan Huawei P20 Lite’ın fiyatı ise 2600 TL’den 3300 TL’ye çıkmış durumda. Burada ise Huawei P Smart’ı sollayarak geride bırakan 700 TL’lik bir artış gerçekleştirilmiş.

En kısa süre içerisinde hayata geçirilecek olan fiyatlar, satın alımları nasıl etkiler bilinmez ancak 700 TL’lik bir artışın tek seferde fazlasıyla ağır olduğu oldukça aşikar.