Apple’ın uygulama ve oyun tasarımcılarına verdiği tasarım ödülleri bu seneki sahiplerini buldu. Bu alanda dört oyun ve dört uygulama olmak üzere toplamda sekiz geliştirici, ödülün sahibi oldu.

Apple, her yıl gerçekleştirdiği Apple Design Awards’un (Apple Tasarım Ödülleri) bu seneki kazananlarını açıkladı. Sekiz geliştiriciye verilen ödülde skala büyük şirketlerden bağımsız geliştiricilere kadar uzanıyor.

Apple Worldwide Developer Relations (Dünya Geliştiriciler İlişkileri) Başkan Yardımcısı Ron Okamoto, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her yıl uygulama ve oyun geliştiricileri istisnai ustalıklarını sergiliyorlar ve biz de en iyilerin en iyisini ödüllendiriyoruz. Apple Tasarım Ödülü almak; özel ve takdire şayan bir başarıdır. Vizyonları, kararlılıkları ve detaylı standartlarıyla kazanan geliştiriciler, sadece Apple geliştiriciler topluluğundaki geliştiricilere değil Apple olarak hepimize ilham kaynağı oluyorlar.”

Apple Tasarım Ödülü kazanan oyun ve uygulamalar:

Darkroom:

Geliştirici : Bergen Co.

: Bergen Co. App Store puanı: 4,8

Ödül kazanan uygulamalardan bir tanesi Darkroom oldu. Apple, bu fotoğrafçılık uygulamasının ödülü kazanmasının sebebinin 'süper sezgisel kontrolleri ve hem profesyonel hem de profesyonel olmayan fotoğrafçıların takdirini kazanacak düzen tasarımıyla harika bir performans sunması' olduğunu ifade etti.

Looom:

Geliştirici : ioroma.studio

: ioroma.studio App Store puanı: 4,2

'Müzik oluşturma araçlarından ilham alan bir animasyon oyun alanı' olan uygulama, iPadOS için geliştirildi. Apple’a göre uygulama, Apple Pencil ve Koyu Mod’u da destekliyor.

Shapr 3D:

Geliştirici: Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag

Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag App Store puanı: 4,7

CAD modelleme uygulaması olan Shapr 3D, Apple Pencil desteğini kullanmasının yanı sıra Apple’dan yapılan açıklamaya göre bu sene içerisinde iPad Pro’da LIDAR tarayıcısını da kullanacak. Bu sayede otomatik olarak doğru bir şekilde 2D kat planı ve 3D oda modeli oluşturabilecek.

StaffPad:

Geliştirici: StafPad Ltd.

StafPad Ltd. App Store puanı: 3,3

Apple, StaffPad’in ödülü kazanmasının sebebi olarak Apple Pencil desteği, sürükle bırak ve Core ML kullanması olduğunu belirtti.

Sayanora Wild Hearts:

Geliştirici: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive App Store puanı: -

Bir Apple Arcade oyunu olan Sayanora Wild Hearts; ödülü, oyunun üretim aşamasında Apple teknolojileri olan Metal, Game Center, mekânsal ses ve oyun kontrolleri kullanması sayesinde kazandı.

Sky: Children of Life:

Geliştirici: thatgamecompany

thatgamecompany App Store puanı: 4,8

Geliştirici stüdyo thatgamecompany; özel Metal motoru, Game Center ve mekânsal ses kullanımıyla ödüle uzanmayı başardı.

Song of Bloom:

Geliştirici: Philipp Stollenmayer

Philipp Stollenmayer App Store puanı: 4,7

Oyunun geliştirme aşamasında hangi teknolojilerin kullanıldığı belirtilmezken Apple, oyunun 'yenilikçi, hünerli oynanış deneyimini harika bir tasarımla sunması' sayesinde ödülü kazandığını açıkladı.

Where Cards Fall

Geliştirici: The Game Band

The Game Band App Store puanı: -

Bir diğer Apple Arcade oyunu olan Where Cards Fall; ödüle Metal, Game Center ve iCloud kullanması sayesinde ulaştı.