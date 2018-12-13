Qualcomm ile yaşanan krizin Intel ile de yaşanma ihtimalini göz önünde bulunduran Apple, gelecek iPhone ve iPad modellerinde kullanılmak üzere kendi mobil modemlerini geliştirmeyi planlıyor.

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan Apple, iPhone kullanıcılarının internete daima bağlı kalması için yıllarca Qualcomm markalı modemler kullandı. Ancak Qualcomm ile yaşanan sorunlar, Apple’ın modem tedariğini Qualcomm-Intel arasında %50-%50 bölmesine neden oldu. Bugüne geldiğimizde ise yeni iPhone modellerinin tümü, Intel markalı modemler kullanıyor.

Fakat Cupertino merkezli şirkete yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Apple, hem Qualcomm ile yaşanan sorunların Intel ile de yaşanması ihtimaline karşı bir önlem almak için hem de performansını kendi belirleyebileceği modemlere sahip olmak için CPU ve GPU’larda olduğu gibi kendi modemlerini geliştirmeyi planlıyor. Apple işlemcilerinin ve GPU’larının performansını düşündüğümüzde bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte bir mobil modem geliştirmenin pek de kolay olduğu söylenemez. Standart bir şirketin bir mobil modem için Ar-Ge çalışmaları 3 yıl kadar sürebilir. Apple için bu sürenin biraz daha kısa olabileceğini düşünebiliriz ancak Apple tarafından geliştirilen modemleri kullanan ilk iPhone’ların 2020 yılından önce tanıtılması beklenmiyor. Kötü senaryoda ise 2021 model iPhone’lar Apple markalı modemlere sahip olacaklardır.