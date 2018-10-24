Uluslararası Veri Koruması ve Güvenlik Delegeleri Konferansında konuşan Tim Cook, kişisel verileri uygunsuz kullanan şirketlere karşı sert ve net sözler sarf etti.

Tim Cook International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (Uluslararası Veri Koruması ve Güvenlik Delegeleri Konferansı) konferansında konuştu.

Veri endüstrisinin karışık bir endüstri olduğunu belirten Cook “Günlük bilgilerimizden sır sayılabilecek kişisel bilgilerimize kadar tüm bilgiler bize karşı kullanılıyor” açıklamasında bulundu ve “Bu küçük veriler tek başlarına zararsız olsalar da dikkatlice birleştirilip satılıyorlar. Bu süreç sonunda da firmalar sizi sizden daha iyi tanıma şansına sahip oluyorlar” diye ekledi.

Cook kullanılan verilerle ilgili bir örnek de verdi. Örnekte yeşil en sevdiğiniz renkse, kendinizi bir anda turuncuyu seven insanların size karşı oluşturduğu tehdit ile ilgili makaleler okurken ya da videolar izlerken bulabilirsiniz.

Cook kelimelerini ince eleyip sık dokumadı. Direkt olarak “Bu gibi olayların sonuçlarını kolaylaştırmamalıyız. Bu direkt olarak gözetimdir” dedi.

Cook isim vermeden kârını kullanıcılarının gizliliğinin önüne koyan firmalara karşı sert konuştu. “Bu gibi veri kayıtları yalnızca onları kaydeden firmaları zenginleştirir” dedi.

Apple hayranı olun ya da olmayın, firmanın övülmesi gereken bir şey varsa o da kullanıcılarının gizliliğine verdiği önemdir. Apple’ın gizlilik politikasını okuduğunuzda sizden başka kimsenin verilerinizin büyük çoğunluğuna ulaşamadığını göreceksinizdir.

Hackerların ve bilgilerimizi kötüye kullanmak isteyenlerin sayısının arttığı günlerde Apple’ın CEO’su, kapsamlı bir gizlilik kanunu olmasının gerekliliğini belirtti.

Böyle bir kanunda kişisel verilerin minimalize edilmesi, kullanıcıların verileri alındığında haberi olması ve neden alındığını bilme hakkı, kullanıcıların kendi verilerine erişme hakkı ve güvenlik haklarının olması olarak sıralanan dört adet haktan bahsetti.

Böyle bir kanundan bahsettikten sonra Apple’ın CEO’su veri sızdırılması ve veri erişimi hakkındaki olayların ne kadar kötüye gittiğini de belirtti. “Her gün teknolojinin yarardan çok zararı olduğunu açık ve acı bir şekilde görüyoruz” dedi ve “Bu gerçek bir kriz. Hayali, abartılmış ya da çılgınca değil. Ve şu anda teknolojinin iyilik için potansiyeli olduğunu düşünenler yas tutuyor olmalılar” diye ekledi.

Cook sözlerini “Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz sorusunu kendimize sormayı bırakmamalıyız” şeklinde bitirdi.