Apple'ın Harita Uygulamasına Reklamlar Geliyor! İşte İlk Bilgiler

Apple'ın yakında Harita uygulamasına reklamlar getireceği iddia edildi. İşletmeler, uygulamada öne çıkmak için reklam verebilecek.

Apple'ın Harita Uygulamasına Reklamlar Geliyor! İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Harita uygulaması deyince herkesin aklına ilk gelen şüphesiz Google Haritalar’dır. Ancak Apple’ın kendi cihazlarında sunduğu “Harita” uygulaması da özellikle son yıllarda aldığı büyük güncellemeler sayesinde çok sayıda kullanıcı tarafından bir alternatif olarak tercih edilebiliyor.

Apple’ın Harita uygulamasını şimdiye kadar tamamen reklamsız bir şekilde kullanabiliyorduk. Ancak gelen bilgiler, yakında bunun değişebileceğini gösterdi. Öyle ki Bloomberg tarafından edinilen bilgilere göre Apple, yakında Harita uygulamasına reklamları entegre etmeye hazırlanıyor.

Apple'ın Harita Uygulamasına Reklamlar Geliyor! İşte İlk Bilgiler
Apple'ın Harita Uygulamasına Reklamlar Geliyor! İşte İlk Bilgiler
Reklamlı Harita uygulaması yakında gelebilir

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Mark Gurman’ın konuya yakın isimlerden edindiği bilgilere göre teknoloji devi, bu yıl içinde Apple Harita uygulaması için reklamları tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta ilk duyurunun bu ay içinde bile geleceği ifade edilmiş. Reklamların yaz ayları içinde Apple Harita uygulamasında görülmeye başlayacağı da aktarılmış.

Bloomberg’e göre bu kapsamda şirketler, ilgili kelime aramalarıyla bağlantılı olarak uygulamada işletmelerini tanıtma imkânına sahip olacak. Yani bir nevi restoranlar, barlar, mağazalar gibi şirketlerin Apple Harita üzerinden reklam vererek öne çıkacağını söyleyebiliriz. Reklamların nasıl görüneceği konusunda bir bilgi henüz yok.

Bu değişimin Apple için sağlam bir gelir kaynağı olabileceği ifade edilmiş. Google’ın yıllardır navigasyon uygulamasında benzer reklamlar aldığını belirtelim. Yani aslında işletmeler için sıkça gördüğümüz bir özellikti. Apple tarafında nasıl bir etkisinin olacağını zaman gösterecek.

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Çok Tartışılacak Değişiklikler

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

