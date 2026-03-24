Apple'ın Harita Uygulamasına Reklamlar Geliyor! İşte İlk Bilgiler

Apple'ın yakında Harita uygulamasına reklamlar getireceği iddia edildi. İşletmeler, uygulamada öne çıkmak için reklam verebilecek.

Harita uygulaması deyince herkesin aklına ilk gelen şüphesiz Google Haritalar’dır. Ancak Apple’ın kendi cihazlarında sunduğu “Harita” uygulaması da özellikle son yıllarda aldığı büyük güncellemeler sayesinde çok sayıda kullanıcı tarafından bir alternatif olarak tercih edilebiliyor.

Apple’ın Harita uygulamasını şimdiye kadar tamamen reklamsız bir şekilde kullanabiliyorduk. Ancak gelen bilgiler, yakında bunun değişebileceğini gösterdi. Öyle ki Bloomberg tarafından edinilen bilgilere göre Apple, yakında Harita uygulamasına reklamları entegre etmeye hazırlanıyor.

Reklamlı Harita uygulaması yakında gelebilir

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Mark Gurman’ın konuya yakın isimlerden edindiği bilgilere göre teknoloji devi, bu yıl içinde Apple Harita uygulaması için reklamları tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta ilk duyurunun bu ay içinde bile geleceği ifade edilmiş. Reklamların yaz ayları içinde Apple Harita uygulamasında görülmeye başlayacağı da aktarılmış.

Bloomberg’e göre bu kapsamda şirketler, ilgili kelime aramalarıyla bağlantılı olarak uygulamada işletmelerini tanıtma imkânına sahip olacak. Yani bir nevi restoranlar, barlar, mağazalar gibi şirketlerin Apple Harita üzerinden reklam vererek öne çıkacağını söyleyebiliriz. Reklamların nasıl görüneceği konusunda bir bilgi henüz yok.

Bu değişimin Apple için sağlam bir gelir kaynağı olabileceği ifade edilmiş. Google’ın yıllardır navigasyon uygulamasında benzer reklamlar aldığını belirtelim. Yani aslında işletmeler için sıkça gördüğümüz bir özellikti. Apple tarafında nasıl bir etkisinin olacağını zaman gösterecek.