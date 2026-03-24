iOS 27'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: İşte WWDC 2026'nın Tarihi

Apple, yeni yazılım duyurularını yapacağı WWDC 2026'nın ne zaman gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, her yıl düzenli olarak “WWDC” ismini verdiği bir geliştirici konferansı yapıyordu. Yazılım duyurularına odaklanan bu konferansın bu yılki ayağının ne zaman olacağı da merak konusuydu. ABD’li teknoloji devinden nihayet resmî açıklama geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple, yaptığı resmî bir duyuruyla WWDC 2026’nın ne zaman gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca bu etkinlik boyunca nasıl yeni duyurular göreceğimiz konusunda da bazı ipuçlarını bizlerle buluşturdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WWDC 2026, 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek

Apple’ın açıklamasına göre WWDC 2026, 8-12 Haziran 2026 tarihlerinde ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Apple Park olarak bildiğimiz genel merkezinde gerçekleştirilecek. Tüm duyuruların yapılacağı ana etkinlik ise 8 Haziran 2026 akşamı yapılacak ve canlı olarak yayımlanacak. Yani 8 Haziran’da tüm yeni duyuruları öğrenmiş olacağız.

Apple’ın WWDC 2026’da iOS başta olmak üzere tüm işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyurmasını bekliyoruz. Bunun dışında şirket, “yapay zekâ alanındaki gelişmeleri” de paylaşacağını belirtmiş. Apple, yapay zekâ konusunda biraz geride kalmıştı. Ancak Google ile yapılan anlaşma ile artık Apple Intelligence’ta büyük yenilikler görebiliriz. Zaten Siri’nin üretken yapay zekâ ile büyük bir değişim yaşamasını bekliyoruz.

WWDC 2026’da neler duyurulacak?