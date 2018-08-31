Apple'ın Amiral Gemileri Olacak İki iPhone Xs Göründü

Apple Eylül ayının ikinci haftasında 3 yeni iPhone modelini tanıtacak. Bu modellerden birisi bütçe sürümü olacakken, ikisi doğrudan iPhone X’un gelişmiş sürümü olan iPhone Xs ve iPhone Xs Plus olacak (Plus adı kullanılmayabilir). Tanıtım görseli sızdırılan cihazların yeni özelliklerine değinelim.

Apple, uzun bir süredir iPhone modellerinin S takılı olan üst sürümlerini piyasaya sürmüyor. Geçtiğimiz yıl 12 Eylül’de tanıttığı iPhone X’un tasarımıyla sektörel trendler yaratan firma, bu yıl da -muhtemelen aynı tarihte- yeni iPhone modellerini tanıtacak. Bu kez 3 farklı modelle karşımıza çıkacak olan Apple’ın neler planladığını, bu cihazların hangi özelliklere sahip olacaklarını daha önce sizlere aktarmıştık. Şimdi gelin, sızdırılan resmi görseli size sunup, geçtiğimiz yıla göre alınan yola birlikte bakalım.

Öncelikle LCD ekran paneline, tek arka kameraya, cam yerine plastik gövdeye, çelik yerine alüminyum çerçeveye sahip olması beklenen bütçe sürümü iPhone X’u (iPhone X SE olabilir) bu içerikte incelemiyoruz. Bu kez yoğunlaşacağımız konu, artık bir yaşına giren iPhone X’un yükseltilmiş sürümleri olan iPhone Xs ve Xs Plus’ı incelemek. (Apple söylentilere göre Plus yerine başka bir isim deneyecek, biz şimdi ayırt etmek açısından böyle söyleyelim)

Sızdırılan bir tanıtım görselinde, yeni iPhone Xs ve iPhone Xs Plus’ı görüyoruz:

Doğrudan iPhone X ile aynı ekran boyutunda -5.8 inç- olacak iPhone Xs ve 6.5 inçlik ekrana sahip olacak iPhone Xs Plus. İki cihazın arasındaki en büyük fark da zaten bu. Ekran ve ekrana bağlı olarak gövde boyutu daha büyük. Şimdi de diğer farklara ve asıl önemlisi, iki cihazın iPhone X ile olan farklarına bakalım.

5.8 inç iPhone Xs ayırt edici özellikleri:

1 yaşındaki iPhone X ile aynı tasarım

Daha hızlı kilit açma süresiyle geliştirilmiş Face ID

Hızlandırılmış 3GB RAM

Geliştirilmiş çift kamera kurulumu

Geliştirilmiş batarya ömrü

Hızlı şarj

Tahmini fiyat: 899 dolar (ilk iPhone X 999 dolar ile çıkış yapmıştı)

6.5 inç iPhone XS ayırt edici özellikleri:

iPhone X ile aynı tasarım

Daha büyük ekran ve gövde

Daha hızlı kilit açma süresiyle geliştirilmiş Face ID

Hızlandırılmış ve arttırılmış RAM miktarı (4GB)

Geliştirilmiş çift kamera kurulumu

iPhone X vev 5.8 inçlik iPhone Xs’e kıyasla daha büyük batarya, daha iyi pil ömrü

Hızlı şarj

Tahmini fiyat: 999 dolar

Görüldüğü üzere iPhone Xs ve Xs Plus arasındaki en büyük fark ekran. Her iki cihaz da A12 işlemcisini kullanacağı için performans anlamında önemli bir fark olacağını söylemek zor. Yine de RAM miktarındaki artış, zaman zaman daha hızlı geçişler yapılmasını sağlayabilir.

Apple’ın lansman tarihi netleştiğinde, elimize farklı bilgiler ulaştığında yine size aktaracağız.