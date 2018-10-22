Apple'ın Arabaları Google'ın Arabalarından Çok Daha Güvenli

Kendisi giden akıllı arabalar konusundaki yarış gittikçe kızışıyor. Güvenlik konusunda Apple daha önde gibi görünüyor.

Apple'ın otonom sürüş sistemlerini test ettiği araçlarından birsi yakın zamanda kaza yaptıysa da o anda aracın kontrolünde bir insan vardı. Kaza kaydı açısından bakarsak Apple'ın sadece ikinci kaza kaydı olması takdire şayan. Waymo/Google'ın ilk geliştirilmeye başlandığı 2014 yılında karıştığı 38 kazaya kıyasla gayet iyi bir rakam.

Kaza hakkında bilgi veren Apple yetkilileri, saatte sekiz kilometre hızla giden ve insan kontrolünde bulunan araçlarının, saatte 23 km hızla giden bir Toyota Camry ile çarpıştığını doğrularken, her iki araçta da çok ufak hasarlar olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Apple aracın ilk kaza raporu ise Ağustos ayında gelmişti. O kazada otonom sistem aktifti.

Apple'ın otonom sisteminin suçlu olduğu bir kaza henüz rapor edilmedi. Araçların test edildiği beş eyaletten sadece Kaliforniya'da kazalar kamuya açık şekilde bildirilmek zorunda.

Kaliforniya'da Apple'ın 70, Waymo/Google'ın ise 88 test aracı bulunuyor. Araç sayıları yakın olmasına rağmen Google'ın araçları 11 kat fazla kazaya karışmış durumda. Bu kazaların büyük çoğunluğu başka sürücülerin hatası olsa da Google'ın, araçlarının neden kazaya daha çok karıştığını çözmesi gerekiyor.