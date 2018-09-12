Apple’ın 12 Eylül (bugün) TSİ 20.00’da 3 yeni iPhone modelini görücüye çıkartacak. Firmanın iPhone Xs ve iPhone Xs Max adını alacağı kesinleşen iki modelinden daha düşük fiyata sahip olacak “bütçe işi” iPhone Xr'ın tasarımını gösteren gayriresmi bir video ortaya çıktı.

Ülkemizdeki dolar kurundan dolayı ne kadar ekonomik olsa da yaklaşık 10 bin TL gibi bir etikete sahip olması beklenen yeni bütçe işi iPhone modelinin adı uzun süre tartışıldı: iPhone 9, XL, C ya da Xc ve Xr arasından, son gelen bilgilere göre Apple, iPhone Xr'da karar kıldı.

Bu cihaz diğer iki yeni model olan iPhone Xs ve iPhone Xs Max’e kıyasla daha az yeteneğe ve ucuz donanıma sahip. Cihazların arasındaki en büyük fark ekran. iPhone Xr LCD panele sahipken diğerleri OLED ekranla gelecekler.

Düşük fiyatlı iPhone modelinin nasıl görüneceğine ilişkin, Apple’dan bağımsız olarak hazırlanan video:

Görüntülerde bu zamana kadar ortaya atılmış olan pek çok söylentinin doğrulandığını görüyoruz. iPhone Xr, diğer cihazlardan farklı olarak tek arka kamera sensörüne sahip olacak. Ayrıca kasası çelik yerine alüminyum, gövdesi cam yerine özel bir plastikle sağlamlaştırılacak.

Boyutlar açısından yeni üç modelin ortancası olacak bu iPhone, Apple’ın gittikçe güç kaybettiği Asya pazarlarında yeniden şaha kalkması için tasarlandı. Videoya göre daha önce de renk seçeneğinin bol olacağı söylenen iPhone Xr; siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mercan ve mavi renkleriyle karşımıza çıkacak.

Apple’ın gerçekleştireceği iPhone lansmanını, buradan ulaşabileceğiniz Webtekno YouTube kanalında sizlere canlı olarak aktaracağız. Akşam 20.00’da görüşmek üzere, takipte kalın.

Not: Söz konusu konsept tasarım videosu, Apple'dan bağımsız olarak hazırlanan bir videodur. Bu nedenle iPhone modelinin ismi kesinleşmeden önce hazırlandığı için Xc olarak gözükmekte. Video hazırlandıktan bir süre sonra gerçekleşen sızıntılar, modelin iPhone Xr adıyla geleceğini doğruladı. Bu detayı daha önce bir iddia olarak buradaki ve kesinleştiğinde de buradaki haberimizde sizlere aktarmıştık.