  • Apple'ın Katlanabilir iPhone Hayali Yeniden Gün Yüzüne Çıktı

Apple'ın Katlanabilir iPhone Hayali Yeniden Gün Yüzüne Çıktı

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En büyük rakipleri olan Samsung ve Huawei'nin önüne geçmesini istemeyen Apple, farklı bir kulvarda daha rekabete ortak olmayı amaçlıyor.

Her geçen gün daha fazla akıllı telefon üreticisi katlanabilir akıllı telefonlara ilgi duyuyor. Henüz tüketicilerin böyle bir akıllı telefona nasıl karşılık vereceği bilinmemesine rağmen Samsung, Huawei, LG gibi akıllı telefon devleri, ilk katlanabilir akıllı telefon modellerini piyasaya sürmek için kıyasıya bir yarış içindeler.
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Görünüşe göre bir büyük oyuncu daha katlanabilir akıllı telefon yarışına katılmak üzere. Yeni bir patent dosyası, Apple’ın katlanabilir akıllı telefonlara ilgisinin bitmediğini ve katlanabilir bir iPhone modeli geliştirmeyi planladığını gösteriyor. Ancak böyle bir telefon tanıtılacağına dair henüz resmi bir onay gelmiş değil.

Söz konusu patent dosyası, esnek bir ekrana sahip, menteşeler sayesinde katlanabilen bir akıllı telefon tanımlıyor. Yine patent dosyasında yazan bilgilere göre cihaz, içe ya da dışa katlanabilecek. Cihazın içe katlanması, kapaklı bir iPhone modeli gibi görünmesine neden olabilir. Dışa katlanması ise ZTE Axon M benzeri bir kullanım sunacaktır.
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Samsung’un önümüzdeki aylarda ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağını biliyoruz. LG ve Huawei ise cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Apple’ın henüz söz konusu teknoloji için patent başvurularında bulunduğunu düşünürsek olası bir katlanabilir iPhone modelinin 2020-21 yılından önce tanıtılması pek mümkün gözükmüyor.

Kaynak : https://news.softpedia.com/news/apple-has-never-stopped-dreaming-about-a-foldable-iphone-523285.shtml#sgal_0
Etiketler: iphone
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