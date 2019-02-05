Apple'ın Küçük Boyutlu Telefonu iPhone SE 2, Nasıl Görünecek?

Apple'ın yaklaşık 3 yıl önce piyasaya sürdüğü ilk iPhone SE, tasarımıyla ve farklılığıyla kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Bugün, Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone SE'nin konsept görüntüleri yayınlandı.

Minimal tasarımı ve uygun fiyatıyla çıktığı ilk günden beri oldukça beğenilen iPhone SE’nin yeni modeli olması beklenen iPhone SE 2, eğer piyasaya çıkarsa bu yıla damgasını vurabilir. Apple, iPhone SE 2'yi üretip üretmeyeceği konusunda açıklama yapmasa da yeni cihaz uzun zamandır dillendiriliyor.

Ünlü teknoloji sitesi Tech Garage, söylentileri bir adım ileriye taşıyarak iPhone SE 2'nin konsept görsellerini yayınladı. Yeni iPhone'larda görmeye alışık olduğumuz ekran tasarımıyla karşımıza çıkan iPhone SE 2'nin konsept görsellerindeki bir diğer detay da iPhone Xs'tekine benzer bir çentik.

Kablosuz şarj desteği sunması için cam malzemeden yapılan arka panel, 2016'daki alüminyum kasasından tamamen uzak bir görünümde. İlk iPhone SE'nin 4 inçlik bir ekrana sahip olmasına karşın, konsept görsellere göre iPhone SE 2'de bizi 4,7 inçlik bir ekran karşılayacak.

3 yaşında olmasına rağmen geniş bir hayran kitlesi bulunan iPhone SE'nin yeni modelinin, günümüzdeki dev akıllı telefonlara göre çok işlevsel olacağı düşünülüyor. Söylentilere göre Apple, 2019'un 2. çeyreğinde yeni bir iPhone SE modelinin üretim haberini bizlerle paylaşabilir.