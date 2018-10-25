Apple'ın Tayland'da Açtığı Sanat Eseri Gibi Mağaza

Apple, Tayland'daki ilk mağazasını önümüzdeki ay Bangkok'ta açacağını doğruladı. Apple belli ki ilk günden güçlü bir izlenim oluşturmak izliyor; çünkü mağaza gerçekten harika görünüyor.

Yeni mağaza Bangkok'taki Chao Phraya Nehri üzerindeki iddialı Iconsiam kompleksinin bir parçası. Iconsiam, Apple’ın ülkedeki ilk perakende mağazasının yanı sıra iki alışveriş merkezine, bir mağazaya, 3000 koltuklu oditoryuma, eğlence parkına, fitness merkezine ve konut binalarına ev sahipliği yapıyor.

Bangkok'taki Apple Store, Iconsam'ın 9 Kasım 2018'deki açılışından bir gün sonra -10 Kasım'da- açılacak. Mağazanın sayfasında ise şöyle bir yazı paylaşılmış: "Apple Iconsiam Chao Phraya River, insanların fikir alışverişinde bulunmaları, öğrenmeleri ve bir şeyler oluşturmaları için bir merkez olacak. Burası, insanlara ilham verecek ve onların yaratıcı fikirler ortaya koymalarını sağlayacak."

Tasarım açısından değerlendirdiğimizde yeni mağaza, 2016 yılında açılan Michigan Avenue Apple Store'a oldukça benziyor. Bu mağaza 1850 metrekarelik bir satış alanı içerirken bunun çoğunluğu yer altındaydı. Mağazanın girişi ise alışveriş yapan insanlar için gölgelik sağlayan yenilikçi bir çatı tasarımına sahipti.

Tayland'da iOS'un kullanım oranı yüzde 14.3 seviyelerindeyken Android'de bu oran 85.3 civarında. Buna ek olarak ülkede satılan telefon markaları arasında lider Samsung iken, Apple ise ikinci sırada. Bakalım mağaza açıldıktan sonra bu oranlar nasıl değişecek?