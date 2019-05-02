Apple, Ekranlarında Hibrit Bir Teknoloji Oluşturmak İstiyor

Apple, yeni ekranları için sektörde bulunan iki teknolojiyi birleştirerek performansı en üst noktaya çıkarmayı hedefliyor.

Apple'ın yeni yayımlanan bir patent başvurusu, OLED ve kuantum nokta LED teknolojisini harmanlayan bir 'hibrit' ekran ile tüm alanlarda güç verimliliğini en üst seviyeye çıkarabilir. Patent başvurusunun bir OLED alt pikseli ve kuantum nokta alt pikseline sahip ikili bir hibrit piksel teknolojisi ve bunun yanında çeşitli taşıma katmanlarını içerdiği biliniyor.

Kuantum noktaları, daha parlak ve canlı renkler üretebilen ve LED destekli TFT ekrana dahil edilen ışıldayan parçacık olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut QLED televizyonlarda bu teknoloji bulunuyor fakat QLED televizyonlarda ayrı ayrı pikselleri aydınlatmak yerine yalnızca arka aydınlatmayı geliştirmek için kullanılıyor.

Bu teknoloji ile teoride QLED'e göre daha ince ekranlar üretmek mümkün. Ayrıca Apple, kuantum nokta LED'lerinin (QD-LED) potansiyel olarak daha verimli olduğunu, ayrıca OLED'e göre daha hızlı tepki ve güç verimliliği gibi avantajlar sağladığını belirtiyor. Ayrıca QD ekranlar 1.000 ppi'ye kadar yüksek piksel yoğunluklarına da sahip.

Apple'ın konuyla ilgili son patenti Aralık 2018'de sunuldu. Uygulamanın bir önceki versiyonu Ağustos 2017'de yayımlandı. Apple, ayrıca kuantum nokta teknolojisi ile ilgili MEMS deklanşör kontrolü ve arka ışık kısma gibi kavramları kapsayan daha pek çok patent başvurusu yaptı.

İşlemci ve kablosuz yongaların yanında bir mobil aygıtın en çok güç harcayan bileşeninin ekran olduğu biliniyor. Enerji tüketimini azaltmak, Apple için giyilebilir teknoloji pazarında kritik bir nokta olabilir. Apple Watch dışında şirketin 2020 yılında piyasaya sürüleceği tahmin edilen arttırılmış gerçeklik kulaklıklarıyla ilgili çalıştığı düşünülüyor.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen bir diğer ekran teknolojisi ise microLED. Gelecek nesil iPhone'lar için sipariş almayı hedefleyen Foxonn'un çalışmaları hızlandırdığı biliniyor. MicroLED panellerinin daha parlak ve kaliteli bir ekran deneyimi sunması bekleniyor.