Apple'ın iPhone XS'i İki Büyük Gizli Özelliğe Sahip

iPhone XS ve iPhone XS Max, sahip oldukları bazı problemlere rağmen dünyayı değiştirebilecek özelliklere de sahip.

iPhone XS ve iPhone XS Max'in bazı problemleri olduğu, bu problemlerin Apple tarafından da kabul edildiği bir gerçek. Yine de yeni iPhone'lar tamamen başarısız diyemeyiz, pek çok önemli geliştirmeyi de beraberlerinde getirdiler.

Bu hafta içinde hem Anandtech'in incelemesine hem de Tayvan'daki Tsinhg-Hua Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacıların keşiflerine göre Apple, iPhone XS ve iPhone XS Max'da bulunan iki büyük geliştirmenin önemini pek de vurgulamamış.

Bu iki geliştirmenin daha gözden uzak olanı Tsing-Hua Üniversitesi'nde keşfedildi. Apple'ın son ürünlerinde kullandığı OLED ekranların, eski LCD temelli ekranlara kıyasla göz sağlığı açısından daha iyi oldukları bilimsel olarak kanıtlandı.

Testlerin sonuçlarına göre iPhone XS Max, iPhone 7'den yüzde 20 daha yüksek MPE (maksimum izin verilen maruziyet) seviyesine sahip. MPE, retinanın ekrana bakma yüzünden yanmaya başlama seviyesini temsil eden bir değer. Son modellerde 346 saniye olan bu rakam, iPhone 7'lerde 288 saniye seviyesindeydi.

Aynı araştırmaya göre göz hücrelerinin zarar görme seviyesi olarak açıklanabilecek olan MSS seviyesi konusunda da XS Max daha sağlıklı. iPhone 7'de %24.6 seviyesinde olan bu rakam, %20.1'e inmiş durumda.

Uzun lafın kısası eğer telefonunuzu çok sık kullanıyorsanız, göz sağlığınız açısından iPhone'un OLED ekranlı yeni modellerini seçmek, LCD tabanlı ekran kullanan eski mdelleri seçmekten çok daha sağlıklı.

Diğer keşif ise daha şaşırtıcı. Anandtech'in testlerine göre Apple'ın A12 Biyonik çipsetlerinin A11 Biyonik çipsetlerinden %15 daha hızlı olduğu iddiası yanlış. A12'ler %40 daha hızlı ve en güçlü masaüstü bilgisayar işlemcilerine kafa tutabilecek seviyedeler.

Anandtech A12 çipsetlerinin yapısında ve çipset hafıza çekirdeklerinde bazı büyük değişiklikler olduğunu ve sistem yapısının "A7'nin tanıtılmasından bu yana yaşadığı en büyük değişim"e sahip olduğunu ortaya çıkarttı.

"Apple'ın pazarlama departmanı gerçekten de burada yaptıkları geliştirmeleri iyi satamamışlar" diyen Anandtech'e göre sonuçlar, çip üstü sistem kullanan Androidler açısından çok sert oldu.

"Apple'ın sistem üstü çipleri, tüm güncel Android çiplerinden daha iyi enerji efektifliğine sahipken neredeyse iki kat performans sunuyor. Eğer enerji tüketimlerini eşitlediğimizde Apple'ın performansı üç katına çıkarsa şaşırmayız."

Bunun oldukça büyük bir başarı olduğuna şüphe yok. Bununla beraber yapılan detaylı testler, iPhone XS ve iPhone XS Max'in batarya ömürlerinin kısa olduğunu ortaya koymuştu.