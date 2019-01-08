Apple İşletim Sistemlerinin 3. Beta Sürümlerini Yayınladı

Apple, sahibi olduğu işletim sistemlerinin 3. beta sürümlerini yayınladı.

Apple geliştiricilere özel 2. beta sürümlerini geçen ay içerisinde yayınladıktan sonra bugün; iOS 12.1.3 beta 3, tvOS 12.1.2 beta 3 ve warchOS 5.1.3 beta 3 geliştirici sürümlerini yayınladı. Apple'ın yayınladığı iOS 12.13 beta 3 güncellemesinde sadece hata giderilmelerinin yapıldığından söz ediliyor.

Cupertino, Kaliforniya merkezli Apple'ın giyilebilir teknoloji çerçevesinde ürettiği akıllı saatleri de kendilerine özel bir işletim sistemi kullanıyorlar. Apple, kendi akıllı saatleri Apple Watch'ların işletim sistemi olan watchOS'un 5.1.3 beta 3 versiyonunu da geliştiricilere sundu. Bu bağlamda geliştiriciler, asıl versiyon son kullanıcı için yayınlanmadan bu işletim sistemi sürümüne uyumlu uygulama geliştirme imkanını yakalıyorlar.

iPhone'lara grup FaceTime görüşmesi ve çift SIM desteği gibi önemli özellikler kazandıran iOS 12 işletim sisteminin 12.1.3 beta 3 sürümünü siz de denemek istiyorsanız buradaki linkten Apple'ın beta programına kayıt olabilir ve iOS'un son kullanıcı için yayınlanmamış sürümlerini deneme şansı elde edebilirsiniz. Unutmayın ki bu sürümler çoğu zaman hatalar içerir ve cihazınızı kullanılamaz hale dahi getirebilir.