Apple, İşletim Sistemlerinin Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

Yaptığı yepyeni donanım duyurularıyla teknoloji dünyasının gündemine oturan Apple, şimdi de donanımlara eşlik edecek işletim sistemlerine dair tarih verdi.

Apple, yeni dönemde donanımlarına eşlik edecek olan işletim sistemlerini yayınlamaya hazırlanıyor. iOS 12, MacOS, watchOS ve tvOS güncellemelerinin tamamı ücretsiz olacak.

Apple'ın İşletim Sistemleri İçin Açıklanan Çıkış Tarihleri

iOS: iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği işletim sistemi 17 Eylül'de yayınlanacak. Uzunca süredir daha stabil hale getirilmesi için birçok beta sürecinden geçen işletim sisteminde son günlere girmiş durumdayız.

iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği işletim sistemi 17 Eylül'de yayınlanacak. Uzunca süredir daha stabil hale getirilmesi için birçok beta sürecinden geçen işletim sisteminde son günlere girmiş durumdayız. watchOS: Walkie-Talkie, Podcast desteği ve geliştirilmiş Siri entegrasyonu ile watchOS, tıpkı iOS12 gibi 17 Eylül'de karşımızda olacak.

Walkie-Talkie, Podcast desteği ve geliştirilmiş Siri entegrasyonu ile watchOS, tıpkı iOS12 gibi 17 Eylül'de karşımızda olacak. MacOS: Kod adı 'macOS Mojave' olan yeni güncelleme, kullanıcıların beklentileri sonrası geliştirilen karanlık tema desteği ile 24 Eylül'de yayınlanacak.

Kod adı 'macOS Mojave' olan yeni güncelleme, kullanıcıların beklentileri sonrası geliştirilen karanlık tema desteği ile 24 Eylül'de yayınlanacak. tvOS: Dolby Atmos desteğini de beraberinde getirecek olan yeni tvOS güncellemesi de 17 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak.

Apple eko sisteminin yeni işletim sistemleri, özellikle yeni özelliklere ve yeniliklere olduğu kadar stabiliteye önem verilmesiyle de büyük merakla bekleniyordu.