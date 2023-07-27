Elon Musk, Twitter'ın artık sadece "karanlık mod"da kullanılacağını açıkladı. Yakında denilse de karanlık modun ne zaman tek seçenek hâline geleceği açıklanmadı.

Elon Musk yönetimindeki Twitter şu sıralarda yeniden markalaşma sürecinde. Geçtiğimiz günlerde, platformun isminin ve logosunun “X” olarak değişeceği duyuruldu. Şirketin yıllar sonra değişmesi de hâliyle tüm internet aleminin gündemine oturdu.

Kullanıcılar, Twitter’ın X olmasına alışmaya çalışırken Musk’tan bugün önemli bir değişikliğin geleceği duyuruldu. Milyarder iş insanı, platformun artık tek bir görünümle kullanılacağını açıkladı.

Twitter, artık yalnızca karanlık modda kullanılacak

Bilindiği üzere Twitter, hem aydınlık mod hem de karanlık modda kullanılabiliyor. Aydınlık mod platforma daha beyaz ağırlıklı bir görünüm sunarken karanlık mod ise koyu renklerin hâkim olduğu bir görünüm sunuyor.

Elon Musk, Twitter üzerinden artık karanlık modun Twitter’daki tek mod olacağını ifade etti. Musk, yaptığı açıklamada “Platform yakında sadece “karanlık moda” sahip olacak. Bu, her şeyiyle daha iyi” ifadelerini kullandı. Ünlü milyarder, siyah tikin mavi tikten daha iyi olduğunu; ancak karanlık modda çalışmayacağını söyleyen bir kullanıcının tweet’ine yanıt olarak geldi.

Karanlık mod, genel olarak kullanıcılar tarafından daha çok seviliyor. Bu mod, karanlık ortamlarda kullanıcıları daha az zorlarken gözleri de yormuyor. Ayrıca cihazların pil ömrüne yararı olduğu da biliniyor. Tabii aydınlık modun da bilgileri daha net göstermesi gibi avantajları var.

Twitter’ın tamamen ne zaman sadece karanlık moda geçeceği konusunda detay olmasa da Musk, yakında gerçekleşeceğini söylüyor.