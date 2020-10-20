Apple, iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 Güncellemelerini Yayınladı

Apple, geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı iOS 14 mobil işletim sisteminin iOS 14.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte birçok sorun çözülürken ayrıca çeşitli iyileştirmeler de yapıldı.

Cihazlarına sunduğu uzun süreli işletim sistemi güncellemeleriyle kullanıcılarının kalbini kazanmayı başaran Apple, geçtiğimiz ay mobil işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 14'ü kullanıcıları için yayınlamıştı.

2015 yılında satışa çıkan iPhone 6S ve sonrasında çıkan tüm iPhone modelleri için yayınlanan işletim sistemi 14.1 güncellemesine kavuştu. Ayrıca iPadOS 14.1 güncellemesi de iPad kullanıcıları için yayınlandı.

iOS 14.1 ve iPadOS 14.1 ile düzeltilen sorunlar ve yapılan geliştirmeler

14.1 güncellemesiyle birlikte 10 bit HDR video oynatma desteği geldi. iOS 14 ile birlikte Apple kullanıcılarının da tanıştığı widget'larda yaşanan sorunlara da el atıldı. Ana ekranda küçük boyutlarda ortaya çıkan widget, klasör ve ikonlar sorunu çözüldü. Buna ek olarak yine ana ekrana sürüklenen widget'lar sırasında klasörden uygulamanın silinmesi sorunu halledildi.

Mail ve gelen çağrılarla ilgili düzeltilen sorunlara ek olarak bazı kullanıcıların karşılaştığı bir albüm ya da oynatma listesini görüntülerken kütüphaneye şarkı ekleme ya da indirme sorunu kaldırıldı. Ayrıca hesap makinesinde sıfırın gözükmemesi problemi de çözüme kavuşturuldu.

Video oynatma konusunda çözülen bir diğer sorun da video başlangıcında karşılaşılabilen geçici çözünürlük düşüşleri sorunu ortadan kaldırıldı. Bunlara ek olarak Apple Watch uygulamasında Apple Watch kasa materyalinin yanlış gözükmesi sorunu çözüldü.

Güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki güncellemeyi hemen yüklemek istiyorsanız Yükle'ye dokunarak yükleyebilirsiniz. Ancak daha sonra anımsatma ya da gece yükleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Güncellemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.