Güney Kore'deki Apple Watch SE kullanıcıları, ekran yanması benzeri bir sorun yaşıyorlar. Reddit'te yapılan paylaşımlarla ortaya çıkan sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, sorunun Güney Kore'ye mi özel olduğu gibi detaylar da şu an için belirsiz durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saatlerini duyurmuştu. Bu akıllı saatlerden bir tanesi Watch Series 6, diğer ise uygun fiyatlı watch SE olarak isimlendiriliyordu. Hatta her iki model de kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yaptı. Ancak Güney Kore'den gelen bazı haberler, Apple Watch SE satın almadan önce bir kez daha düşünmek gerektiğini gözler önüne seriyor.

Reddit'te yer alan bir gönderiye göre Güney Kore'de Apple Watch SE satın alan bazı tüketiciler, akıllı saatlerinde "ekran yanması" olarak tabir edilen soruna benzeyen bir sorunla karşılaşmaya başladılar. Üstelik bu sorunu yaşayan cihazların aşırı derecede ısındığı da ifade ediliyor. Sorunun neden kaynaklandığı, sadece Güney Kore'ye gönderilen ürünlerde mi böyle bir sorun olduğu gibi soruların yanıtı ise şu an için bilinmiyor.

İşte kullanıcılar tarafından gönderilen bazı Apple Watch SE görüntüleri

Paylaşılan görüntülerde, sorunun hep aynı noktada olduğu açıkça görülebiliyor. Yaşadığı süreci detaylarıyla anlatan bir kullanıcı, akıllı saatini 8 Ekim'de teslim aldığını, iki gün sonra da kolundaki sıcaklığı hissetmesi üzerine uykusundan uyandığını söylüyor. Saatin hiçbir tepki vermediğini söyleyen kullanıcı, Saatimi Bul özelliğini kullanarak test ettiğini, saatten gelen sesin normal olduğunu ifade ediyor. Yaşanan sorun üzerine Apple'a başvuran tüketici, bozuk saati 16 Ekim'de değiştirmiş.

Bu arada Apple Watch SE için gelen şikayetler, sadece kullanım sırasında meydana gelmiyor. Bazı kullanıcılar, saati şarj ederken aşırı ısınma sorunuyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Ancak şu ana dek Apple Watch SE'nin tamiri yapılmadı. Haliyle sorunun neyden kaynaklandığı belirsiz. Eğer Apple Watch SE'nin iç tasarımı önceki modellere benziyorsa bu sorunun nedeni, Taptic Engine'in yakınında bulunan ekran konnektörleri olabilir.

Raporların yetersizliği, sorunun gizemli hale gelmesine yol açıyor. Ayrıca Apple Watch SE, Türkiye gibi pek çok ülkede de yeni yeni satışa sunulmaya başladı. Bu yüzden kullanıcılar, henüz böyle bir sorunla karşılaşmamış olabilirler. Önümüzdeki günler, Apple Watch SE'de yaşanan sorunla ilgili yeni detayları gözler önüne serecek gibi görünüyor.