iPad'lere Klavye Kısayolları Geleceği Ortaya Çıktı

9to5Mac , iPadOS'un 13.5.5 kodlu beta sürümünde yeni bir özellik keşfettiler. Keşfedilen özelliğe göre iPad, çok yakında klavye kısayollarına sahip olacak. 9to5Mac, kısayolların şimdilik ekran parlaklığını ayarlamakla sınırlı olacağını belirtiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce iPhone ve iPad modellerinde kullandığı işletim sistemini birbirinden ayırdı. Şirket daha öncelerde her iki ürün gamında da iOS işletim sistemini kullanıyordu ancak artık iPad'ler, iPadOS olarak isimlendirilen özelleştirilmiş bir işletim sistemi kullanıyor. Bu işletim sisteminin son beta sürümünde ortaya çıkan bir özellik, iPad'lere önemli bir özelliğin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

9to5Mac'in iPadOS'un 13.5.5 beta sürümünde yaptığı incelemeler, Apple'ın yeni iPadOS sürümünde kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. 9to5Mac'in keşfine göre iPadOS 13.5.5, kullanıcılara basit bir klavye kısayoluyla ekran parlaklığı ayarlayabilme imkanı sağlayacak.

iPad Pro Magic Keyboard, kullanıcılar için fazlasıyla hayat kolaylaştıran bir ürün. Ancak Apple, bu klavyede özel işlevselliklere pek yer vermiyor ve bu eksikliği donanımsal değil, yazılımsal olarak bir iyileştirmeyle çözmek istiyor gibi görünüyor.

9to5Mac'e göre Apple, iPad klavyelerine kısayollar getirmeye hazırlanıyor. Ekip, bu özelliği henüz deneyimleme imkanı bulamadığını ancak keşfedilen kodların, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların kısayollarla klavyenin arka plan aydınlatmasını ayarlayabileceklerini gösterdiğini söylüyor.

Mevcut koşullarda iPad sahipleri, klavyelerinin arka plan aydınlatmasını değiştirebilmek için "Ayarlar" bölümüne gidiyorlar ve işlemi buradan gerçekleştiriyorlar. Kısayollar ise basit bir tuş kombinasyonu ile uygulama ekranını değiştirmeden parlaklığı değiştirmeyi mümkün kılacak.