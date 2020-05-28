iPhone 12 Pro’nun Yeni Rengini Gösteren Konsept Tasarım

Apple’ın önümüzdeki sonbaharda duyurması beklenen modeli iPhone 12 için sürekli yeni söylentiler geliyor ve yeni konsept tasarımlar ortaya çıkıyor. Şimdi de iPhone 12 Pro modelini gösteren bir görsel ortaya çıktı ve cihazın Navy Blue ismi verilen bir renk seçeneğiyle geleceği söylendi.

Teknoloji devi Apple, piyasaya sunduğu yeni ürünler kadar henüz tasarım aşamasını devam ettirdiği cihazlarla da çok konuşulmayı başarıyor. Her sene sonbahar aylarında tanıttığı iPhone modelleriyle bilinen şirketin yolda olan yeni akıllı cihaz serisi, markanın hayranları tarafından dört gözle bekleniyor. Adeta her yeni günde serinin yeni bir konsept tasarımı ortaya çıkıyor.

Tasarımla birlikte iPhone 12 Pro modelini konu alan bir iddia ortaya atıldı ve cihazın Navy Blue rengiyle tanıtılarak bu yeni rengin Apple’ın daha önce cihazlarında kullandığı Midnight Green renginin yerini alacağı söylendi. Cihazın bu rengini taşıyan konsept tasarım görüntüleri yayınlandı ve tasarım, hayranlar tarafından pek çok olumlu yorum almayı başardı. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır, laciverte yakın bir renk olan bu yeni renge dair söylentiler yeni değil, daha önce de çeşitli kaynaklardan bilgiler gelmiş ve üzerine konuşulmuştu.

Apple, ser verip sır vermiyor:

Yine de değişik ve markaya özgün bir renk olarak kabul edilen ve çok sevilen Midnight Green renginin yerini alacağı söylenen Navy Blue için bazı hayranlar kızgınlığını gizlemedi ve bazı kişiler, böyle bir şeyin gerçekleşmesinin Apple için utanç verici olacağını dile getirdi. Konsept tasarım için bir de video düzenlendi, siz de dilerseniz videoyu yukarıdan izleyebilirsiniz. YouTuber ConcepsiPhone aracılığıyla gelen ve Mauro Battino tarafından oluşturulan videonun henüz çok yeni olduğunu söyleyebiliriz.

Geniş renk seçeneğinin yanında olağanüstü hız için geliştirilen A14 Bionic, 5G desteği, geliştirilmiş FaceID ile geleceği söylenen telefon sabırsızlıkla bekleniyor. Apple cephesinden elbette konuyla ilgili bir bilgi gelmiş değil. Sanıyoruz en doğru bilgiyi eylül ayı civarında yapılacak lansman etkinliğiyle öğrenebileceğiz. O güne kadar yeni cihazlarla ilgili gelen yeni bilgi ve haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.