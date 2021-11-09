DigiTimes’a konuşan sektör kaynaklarına göre halihazırda iPhone 13 üretiminde kesintiye uğrayan Apple, bu cihazların satışında Şubat 2022’ye kadar zorluk çekecek. Bununla birlikte iPhone 13’lere olan talep de aksi şekilde artacak.

Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg’in paylaştığı bir haber, Apple’ın da çip krizinden ciddi oranda etkileneceğini gösteriyordu. Bu yıl bitmeden 90 milyon adet iPhone 13 üretimi yapmak isteyen şirket, kriz nedeniyle ancak 80 milyon adet üretim yapabilecekti. Bugün DigiTimes’a konuşan tedarik zincirinden kaynaklarsa sorunun uzun bir süre devam edeceğini gösterdi.

DigiTimes’a konuşan kaynaklar, Apple’ın yeni iPhone’larına olan talebi karşılayamayacağını doğruladı. Habere göre Apple, bu sorunu Şubat 2022’ye kadar yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla Apple, istediği seviyede iPhone 13 satışı gerçekleştiremeyecek. Üstelik halihazırda yüksek olan talebe rağmen iPhone’lara olan talep, dünya genelinde yakın zamanda artış yaşayacak.

Apple, çip krizinden halihazırda önemli ölçüde etkilendi:

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın çip krizi nedeniyle iPad üretimini %50 oranında azalttığı öne sürülmüştü. Bununla birlikte son kazanç çağrısında Apple CEO’su Tim Cook, çip krizinin Apple’a 9 milyar dolar kaybettirdiğini açıklamıştı. Bu zararın bu yıl sonuna kadar artıp artmayacağı, artarsa da ne kadar artacağı bilinmiyor.

Akıllı telefon sektöründe çip krizinden etkilenen tek şirket elbette Apple değil. Hatta Apple, bu krizden en az seviyede etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Apple’ın rakibi Samsung’sa tıpkı Oppo ve Xiaomi gibi diğer üreticilerle birlikte bu krizden oldukça olumsuz etkilendi. Daha önce aktarılan bir bilgiye göre satıcılar, Samsung ve OnePlus gibi markaların orta segment telefonlarında yeterli stoğa sahip olma konusunda zorluk yaşıyor.