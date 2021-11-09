Ford, Gölcük Fabrikasında Üretimi Geçici Olarak Durdurdu

Çip krizi dünya devi otomobil üreticilerini etkilemeye devam ederken fabrikasında üretime ara vereceğini açıklayan son şirket Ford oldu. Ford Otosan, Gölcük’teki fabrikada üretimin 17 Kasım’a kadar durdurulduğunu açıkladı.

COVID-19 döneminde başlayan ve günümüzde de devam eden çip krizi, dünya üzerindeki her sektörü etkiliyor. Fakat çip krizinden en çok mağdur olan sektörlerin başında otomobil sektörü geliyor. Bugüne kadar dünyadaki pek çok dev otomobil üreticisi, çip krizi nedeniyle bazı fabrikalarındaki üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Bu otomobil üreticilerinin arasına son olarak Ford katıldı. Şirket, Gölcük fabrikasındaki üretimi 6-17 Kasım tarihleri arasında durdurmaya karar verdi. Şirketin Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki üretiminse devam edeceği bildirildi. Ford, konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da açıklama yaptı.

Ford tarafından yapılan açıklama:

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., paylaştığı açıklamada ana ortaklarından Ford Motor Company’nin aldığı önlemler ve tedarikçiler ile yaptıkları planlamalarla çip krizinin etkilerini en aza indirme konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Şirket, üretime ara verilmesi nedeniyle 2021 yılı için hedeflediği üretim ve toplam satış beklentilerinde yaklaşık 18 bin adetlik azalış olacağının öngörüldüğünü de duyurdu.

Türkiye’de çip krizi nedeniyle otomobil üretimine bir süreliğine ara veren diğer şirketler de vardı. Bu şirketlerin en yakın zamanlı örneği Renault idi. Renault, çip krizi nedeniyle Bursa’daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmama kararı aldı. Yaklaşık üç ay önce de Toyota Türkiye, Sakarya fabrikasında üretime 15 gün ara vereceğini açıklamıştı.