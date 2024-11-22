Apple'dan iPhone 16 Pro İçin Uzay Temalı Yeni Reklam Filmi [Video]

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Apple'dan iPhone 16 Pro İçin Uzay Temalı Yeni Reklam Filmi [Video]
Apple, iPhone 16 Pro için yeni bir reklam filmi yayımladı. A18 Pro işlemcinin öne çıkarıldığı reklam filmi, uzay üssüne benzeyen bir yerde geçiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, birkaç ay önce duyurduğu amiral gemisi telefonu iPhone 16 Pro için yeni bir reklam filmi yayımladı. Yayımlanan reklam filminde, iPhone 16 Pro'ya hayat veren A18 Pro işlemciye vurgu yapılıyordu.

Apple'ın "All Systems Pro" isimli videosunda, bir grup çalışanı uzay üssü gibi bir yerde görüyoruz. Çalışanlar, burada bir iPhone 16 Pro'yu fırlatmak için çalışıyorlar. Ve tabii ki Apple, reklam sırasında bunun en güçlü iPhone olduğuna atıfta bulunuyor.

iPhone 16 Pro için hazırlanan yeni reklam filmi:

Apple'ın yayımladığı videonun açıklamasında, "A18 Pro Neural Engine, CPU, GPU ve bellek bant genişliğinde büyük bir sıçramaya sahip. Ayrıca kamera kontrolü gibi gelişmiş video ve fotoğraf özelliklerini çalıştırıyor ve bir sonraki seviye oyun için gelişmiş grafik performansı sunuyor." ifadesine de yer verildi.
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