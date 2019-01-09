Apple, iPhone Üretimini Yılın İlk Çeyreğinde %10 Azalttı

Her ne kadar inkar etse de satışları günden güne düşen Apple, Ocak-Mart dönemi için tedarikçilerine iPhone üretimini %10 azaltmalarını söyledi.

CNBC’de Jim Cramer’ın programına katılan Apple CEO’su Tim Cook, Apple ürün ağının ve ekosisteminin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylerken, ‘’Satışlar kısa vadede her zaman duygusal seyreder. Endişe edecek bir şey yok.’’ demişti. Ancak görünüşe göre Apple adına endişe edecek birkaç şey bulunuyor.

Kısa süre önce yatırımcılarına ilk çeyrek gelir hedeflerine ulaşamayacaklarını duyuran Apple, şimdi de iPhone tedarikçilerinden üretim hacimlerini Ocak-Mart ayları arasında %10 azaltmalarını talep etti. Apple’ın 2018 model iPhone’ların üretimini ikinci kez yavaşlatması, iPhone satışlarının şirketin iddia ettiği gibi ‘iyi’ gitmediğini gösteriyor.

Şirket, 2018 model iPhone’lar için üretimi ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında azaltmıştı. Konuyla ilgili açıklama taleplerini reddeden şirket, yılın son çeyreğinde kaç adet iPhone, iPad ve Mac satıldığını açıklamayacaklarını, yalnızca gelirleri açıklayacaklarını belirtmişti. Apple, iPhone satışlarının azaldığını sürekli olarak saklamaya çalışsa da üretimin yavaşlatılması, satışların düştüğünü açık bir şekilde gösteriyor.