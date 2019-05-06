Apple, iPhone XI ile 5G Telefonları Unutturabilir

Apple, bu yıl içinde 5G destekli bir iPhone tanıtmayacak ancak 5G teknolojisinin şu anda çok sınırlı alanda kullanıldığını düşünürsek bu büyük bir sorun değil. Apple, yeni nesil iPhone'larda kullanacağı yeni antenler ile 5G destekli telefonlardan daha geniş alanda daha yüksek bağlantı hızı sunabilir.

Antenlerin bir akıllı telefondaki en havalı ve merak edilen donanımlar olduğunu söyleyemeyiz. Yine de bu cihazların en önemli yeteneklerinin kablosuz bağlantı olduğunu düşünürsek antenlerin son derece önemli parçalar olduklarını söyleyebiliriz. Peki iPhone’ların antenleri hakkında ne söyleyebiliriz? Verimsiz?

Apple, halihazırda satışta olan iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR modellerinde Sıvı Kristal Polimer (LCP) anten teknolojisini kullanıyor fakat dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, 2019 model yeni iPhone’larda Değiştirilmiş PI (MPI) antenler kullanacak. Böylece daha uygun fiyata daha güçlü bir bağlantı sunulacak.

Aslına bakacak olursanız LCP antenler, MPI antenlerden daha ucuz fakat üretim sorunları ve teknolojik sınırlamalar nedeniyle LCP antenler, potansiyellerinin altında performans gösteriyorlar. Apple, MPI antenlere geçerek kablosuz ağ performansını artırmayı, bununla birlikte maliyetleri de bir miktar daha düşürmeyi planlıyor.

Bununla birlikte MPI antenlerin iPhone’lardaki varlığı fazla uzun sürmeyecek. Zira Apple, gelecek yıl 5G destekli ilk iPhone modelini tanıtırken yeniden LCP antenlere geçiş yapacak. Şirketin beklentisi, MPI antenlere geçiş yaptığı bu kısa sürede LCP antenlerin üretim ve verimlilik konusunda geliştirilmesi yönünde.

Samsung ve Huawei gibi şirketler ile 5G destekli akıllı telefonlarının duyurusunu gerçekleştirmiş durumda. Apple ise 2020 sonbaharına kadar 5G destekli bir iPhone modeli duyurmayacak. Eğer Ming-Chi Kuo’nun sızıntısı doğruysa Apple, 5G destekli bir telefon duyurmadan rakiplerine bir gol atabilir.