Apple, iPhone XR ile Beraber 250 TL'lik Şeffaf Kılıf Satacak

Diğer iPhone'lara kıyasla 'uygun' fiyatlı olarak öne çıkan iPhone XR, önümüzdeki hafta itibariyle belirli ülkelerde ön siparişe açılıyor. Apple ise yeni bir kılıf hazırlığında.

Apple'ın yeni nesil rengarenk telefonu iPhone XR'ın piyasaya sürüleceği tarih artık oldukça yakın. Apple ise bugüne kadar iPhone modelleri için satışa sunduğu silikon ve deri kılıflara ek olarak, iPhone XR modeli için şeffaf bir kılıf çıkaracak.

Apple'ın yayınladığı resmi basın bülteninde görüntülenen yeni kılıf, sınırlı bölgelerde satışa çıkabilir. Sadece Avustralya sitesinde paylaşılan bu görsel, kılıfın tüm dünyada satışa çıkmayabileceği düşüncelerini akıllara getirdi. Yayınlanan bültende kılıfın fiyatı da yer aldı. 55 Kanada Doları olarak paylaşılan fiyat, yaklaşık 250 Türk Lirası'na denk geliyor.

Bir Apple klasiği olarak, astronomik bir fiyatla satışa çıkacak olan bu kılıf; kullanıcıları oldukça kızdıracak gibi görünüyor. Çünkü bugün birçok telefon için 1 doların altında bile şeffaf kılıf bulmak mümkün. Yine de önümüzdeki haftalarda iPhone XR ve kılıflarının satışa çıkmasını beklemekte ve diğer detaylar için sabırlı olmakta fayda var.