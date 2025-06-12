iPhone 17 Pro ve Pro Max'te kullanılacak A19 Pro işlemcinin Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. İddia doğruysa yeni çip, önemli performans iyileştirmeleriyle gelecek.

Bu hafta WWDC 2025 etkinliğini gerçekleştiren Apple’da artık gözler, yeni iPhone modellerine çevrilmiş durumda. ABD’li teknoloji devi, eylül ayında düzenleyeceği bir etkinlikle iPhone 17 serisini bizlerle buluşturacak. Bu seneki iPhone’ların, yepyeni bir model başta olmak üzere birçok yenilikle gelmesini bekliyoruz.

iPhone 17 modelleri için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün bir yepyeni bir sızıntı geldi. Pro modelleri içeren sızıntı, cihazların performans puanlarını içeriyor. Eğer iddia doğruysa cihazlarda önemli iyileştirmeler görebiliriz.

A19 Pro çip, performans konusunda ciddi gelişme sunabilir

Çin’den güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’ın yaptığı paylaşımda iPhone 17 Pro ve Pro Max modeline güç verecek A19 Pro işlemciye ait olduğu iddia edilen Geekbench puanları yer aldı. Buna göre Apple’ın yeni nesil işlemcisi, tek çekirdekte 4000, çoklu çekirdekte ise 10000'in üzerinde puan almayı başardı.

Bir karşılaştırma yapacak olursak Apple’ın geçen seneki çipi A18 Pro, tekte 3490, çokluda 8606 puan almıştı. Bu da tek çekirdek performansında %15, çoklu çekirdekte ise %17 artış anlamına geliyor. Hatta tek çekirdekte M4 çipi geçebildiğini bile görebiliriz. Snapdragon 8 Elite ile karşılaştırırsak ise tek çekirdekte onu geçtiğini, çoklu çekirdekte de çok yakın olacaklarını anlıyoruz.

*iPhone 17 Pro muhtemel tasarımı.

Tabii ki bu bir iddia. Test sonuçlarına dair henüz herhangi resmî bir bilgi yok. Bu yüzden şu an içine kesin doğru diyemiyoruz. Ancak Apple, iPhone 17 Pro’da tasarım başta olmak üzere birçok değişiklik yapacak. İşlemcide önemli performans artışı görmemiz de bu yüzden muhtemel.