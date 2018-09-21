Apple, iPhone Xs Satışlarını Artırmak İçin XR’ı Geciktiriyor

Apple'ın 12 Eylül'de duyurduğu üç yeni iPhone modelinin en uygun fiyatlısı iPhone XR, diğerlerine göre biraz daha geç piyasaya çıkacak. Peki bunun sebebi ne?

Geçtiğimiz yıl Apple, Eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone 8, 8 Plus ve X olmak üzere üç yeni iPhone'u görücüye çıkarmıştı. Eylül ayı içerisinde satışa çıkan iPhone 8 serisinin ardından, Kasım ayında da iPhone X satışa sunuldu. O zamanlar cihazın OLED ekranının tedariğinde sorun yaşadığını söyleyen Apple, şimdi ise iPhone XR'ın LCD ekranı için aynı şeyi iddia ediyor.

Cihazın 6.1 inçlik çentikli LCD ekranı, tasarımsal anlamda "Apple'a göre" bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Bu sebeple üretim zorlukları yaşadığı söylenen Apple için, şimdi de yapılan bu hamlenin aslında farklı bir amacı olduğu iddia edildi. İddialara göre Apple, iPhone XR modelinin Xs ve Xs Max ile aynı anda piyasaya çıkması durumunda daha pahalı olan bu cihazların satışlarının azalmasından korktu. Böylece Apple, iPhone Xs ve Xs Max'i rakipsiz hale getirdi.

Apple'ın böyle bir pazarlama stratejisi uygulamasının bir diğer sebebi ise OLED ekranlı cihazların daha karlı olması. Ünlü bir analiste göre iPhone Xs'in maliyeti 355 dolar, Xs Max'in maliyeti 371 dolar iken; iPhone XR'ın maliyeti ise 331 dolar seviyesinde. Aradaki bu küçük farka rağmen çok daha yüksek fiyatlara satılan Xs ve Xs Max, Apple için tabii ki daha ön planda yer alıyor.

Bugün itibariyle çeşitli ülkelerde satışa sunulan iPhone Xs ve Xs Max'in ülkemize ne zaman geleceği ise hala gizemini koruyor. iPhone XR ise 26 Ekim'de ABD ve diğer birkaç ülkede satışa sunulmuş olacak. Aynı şekilde bu cihazın da ülkemize geliş tarihi belirsiz.