Apple, Kablosuz Şarj Cihazı Üzerinde Çalışıyor

Apple, iPhone X serisinin tanıtımından kısa bir süre sonra bir de kablosuz şarj cihazı duyurmuştu. Ancak şirket, birkaç ertelemeden sonra "AirPower" olarak isimlendirdiği bu ürün projesini iptal ettiğini açıkladı. Şimdi ortaya atılan iddialar ise AirPower'ın yenilendiğini ve kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü iPhone modellerine kablosuz şarj desteği sağlıyor. Ancak bir iPhone'u kablosuz olarak şarj etmek istediğinizde üçüncü taraf bir kablosuz şarj cihazı kullanmanız gerekiyor. Çünkü Apple tarafından üretilen bir kablosuz şarj cihazı bulunmuyor. Şimdi ise Apple'ın kendi kablosuz şarj cihazını piyasaya sürmek için hazır olduğu konuşuluyor.

Apple, 2017 yılında iPhone X serisini tanıttıktan kısa bir süre sonra "AirPower" olarak isimlendirilen bir kablosuz şarj cihazı duyurmuştu. Apple, AirPower ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu ürünün 2018 sonu itibarıyla piyasayasa sürüleceğini belirtmişti ancak Apple, verdiği sözü tutamadı. 2019 mart ayında AirPower'ı yeniden gündeme getiren şirket, bu projenin iptal edildiğini bildirdi.

Jon Prosser, teknoloji kanallarını takip eden YouTube kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim. Zaman zaman önemli açıklamalarda bulunan ve çeşitli sızıntıların altına imzasını atan Prosser, şimdi ise Apple'ın AirPower projesinin sürdüğünü iddia ediyor. Prosser'in iddialarına göre Apple, AirPower'ın şarj bobinlerini yeniden tasarlamış ve prototip oluşturma işlemlerine de devam ediyormuş.

Apple, AirPower projesinin iptal edilmesiyle ilgili olarak ürünün yeteri kadar verimli olmadığını söylemişti. Ancak o dönemlerde ortaya atılan bazı iddialar, AirPower'ın sorununun sadece verimlilik olmadığını, ısı yönetimi ve parazit konusunda da sorunlar yaşattığını ortaya koymuştu. İşte Prosser, bu iddiaları kısmen doğruladı ve AirPower'ın şarj bobinlerinin değiştirildiğini ve böylelikle ısı yönetiminin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Prosser, yenilenen AirPower'ın piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Ancak bu noktada deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü Kuo, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda Apple'ın 2020'nin ilk yarısında tüketicilere bir kablosuz şarj cihazı sunacağını söyledi. Yani Apple, kısa bir süre sonra yenilenen AirPower ile karşımıza çıkabilir.