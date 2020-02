ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın MR'ye (Karma Gerçeklik) odaklanan bir oyun konsolu için yaptığı patent başvurusunun detaylarını paylaştı. Günümüz teknolojisinden oldukça ötede olan bu cihazın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bugün Apple’ın kafaya takılan bir cihazının patent başvurusunu yayınladı. Yayınlanan ilk patent başvurusu; AR (Artırılmış Gerçeklik), VR (Sanal Gerçeklik) ve MR (Karma Gerçeklik) oyunlarına odaklanan önemli bir cihazı işaret ediyor. Optik izleme ve panoramik optik tarayıcıyı gösteren bu patent, Apple’ın olası bir oyun konsoluna işaret ediyor olabilir.

Apple’ın patenti her ne kadar oyun kontrol cihazlarını içerse de bunların net bir görüntüsünü bizlere sunmuyor. Bununla birlikte detaylar, yeni cihazın bilek hareketlerini bir oyun kumandası gibi kullanılabilmesi için optik izleme sistemiyle donatılabilecek alternatif Apple Watch’u gösteriyor.

AR, VR ve Karma Gerçeklik oyunları:

Apple, patent geçmişlerinde bir sanal gerçeklik cihazı için değişen bilgilerin ve göreceli pozlama bilgilerinin belirlenmesinin istendiği senaryolar olduğunu belirtiyor. Örneğin AR, VR veya MR oyunu oynarken, bir oyun konsoluna göre oyun kumandasının menzilini veya pozisyonunu belirlemek gerçek olabilir.

Panoramik optik tarayıcının ve bir veya daha fazla optik izleyicinin kullanılabileceği bir ortam, her katılımcının gözlük takabileceği ve bir dizi oyun kontrol cihazını tutabileceği bir AR, VR veya MR oyunudur. Örnek olarak her oyun kontrolcüsünün bir dairesel algılama bileşeni olabilir ve her katılımcı elinde bir oyun kontrolcüsü tutabilir.

Bu noktada ne yazık ki Apple, oyun kontrolcülerinin her iki elde de tutulmasına dair herhangi bir görüntü sağlamıyor. Bunun yerine her katılımcı, bir veya birden fazla oyun kontrol cihazına sahip olmayabilir ve farklı katılımcılar farklı sayıda oyun kontrol cihazına sahip olabilirler.

Gelişmiş bir oyun konsolu:

Tabii ki bazı düzenlemelerle oyun kontrol cihazları da alternatif bir yapılandırma ve şekle sahip olabilir. Bu noktada bir örnek vermek gerekirse bir oyun kumandası, temsil ettiği silah, eldiven veya direksiyon gibi belirli bir eşya gibi şekillendirilebilir. Ayrıca bazı oyun kontrol cihazları da aynı anda iki veya daha fazla katılımcı tarafından tutulabilir veya bir katılımcı tarafından giyilen, oturulan, üzerinde durulan veya binilen ögeler olabilir.

Apple, katılımcıların oynadığı oyunun, oynandığı ortamın içinde veya dışında bir oyun konsolu veya başka bir cihaz tarafından barındırılabileceğini belirtiyor. Bu noktada oyun konsolu, bazı uygulamalarda katılımcılar tarafından takılan gözlüklere kablosuz olarak veya oyun konsolunun ya da gözlüklerin bağlı olduğu kablosuz bir ağ üzerinden oyun videosu sunabilir.

Öte yandan oyun için ses aynı şekilde sunulabilir veya oyun konsolunun bir hoparlörü aracılığıyla sağlanabilir ya da kablosuz bir ağa bağlı kablosuz hoparlörlerden yayın yapabilir. Yani oyun konsolunun stereo alıcısı; bilgisayar, kişisel asistan, güvenlik sistemi gibi bir veya daha fazla işlev görebilir.

Oyun oynanırken gözlüklerin, oyun kontrol cihazlarının veya oyun konsolunun pozisyonları belirlemesi gerekebilir. Bazı durumlarda göreceli konumlandırmalar, oyun konsolunda bulunan panoramik optik tarayıcı ve her bir gözlükte bulunan optik izleyicilerin entegre bir şekilde çalışmasıyla belirlenebilir. Bu noktada oyun konsolunun üst kısmına yerleştirilmiş panoramik bir optik tarayıcı, 360 derecelik bir panoramik görüş alanına sahip olabilir. Bununla birlikte Apple, patentin bu yönünü sır gibi saklıyor.

Apple’ın bugün ABD Patent Ofisi tarafından yayınlanan patent başvurusu, 2019’un üçüncü çeyreğinde kayda geçmiş. Bunun bir patent başvurusu olduğu bilinse de böyle bir ürünün ne zaman piyasaya sürüleceği veya piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor.