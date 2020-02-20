Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC, sanal ve karma gerçeklik destekli yeni giyilebilir ürünlerini duyurdu. Vive Cosmos Elite, Vive Cosmos XR ve Vive Cosmos Play olarak isimlendirilen ürünler, şirketin CES 2019 etkinliğinde duyurduğu "Vive Cosmos" modelinin geliştirilmiş versiyonları.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon sektöründe ön plana çıkan şirketlerden bir tanesiydi. Ancak akıllı telefon sektörünün büyük bir hızla değişmesi ve yaşanan gelişmeler, HTC'nin bu sektördeki popülaritesini kaybetmesine neden oldu. Şu sıralar akıllı telefon sektöründe aradığını bulamayan HTC, yine teknoloji sektörünün içerisindeki farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

HTC geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük elektronik fuarı olarak bilinen CES etkinliklerinde boy gösterdi. Bir süredir giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalıştığı bilinen şirket, CES 2019 kapsamında "Vive Cosmos" olarak isimlendirdiği bir sanal gerçeklik setiyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Tüketicilerin büyük bir ilgi gösterdiği Vive Cosmos, kısa bir süre önce de Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

HTC Vive Cosmos'un belki de en etkileyici özelliği, modüler bir yapısının olmasıydı. Şirket, yaptığı açıklamalarda Vive Cosmos'un ileriye dönük olarak geliştirildiğini açıklamış, ilerleyen dönemlerde bu sanal gerçeklik setinin farklı versiyonlarının da üretileceğini söylemişti. HTC şimdi, verdiği sözü tuttu ve HTC Vive Cosmos'un farklı versiyonlarını resmen duyurdu.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi, tüketicilerin karşısına 3 farklı sanal gerçeklik seti ile çıktı. "Vive Cosmos Elite", "Vive Cosmos XR" ve "Vive Cosmos Play" olarak isimlendirilen bu üç model, temelinde HTC Vive Cosmos'un özelliklerine ancak daha farklı işlevlere sahip. Dilerseniz şimdi, HTC'nin yeni sanal gerçeklik setlerine daha yakından ve tek tek bakalım.

Vive Cosmos Elite

HTC'nin duyurduğu ilk ürün olan Vive Cosmos Elite, hem içeride hem de dışarıda kullanıcıları takip edebilme yeteneğine sahip. Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam'in VR hizmetiyle de uyumlu olarak çalışabilen Vive Cosmos Elite, Vive Cosmos'un temel sürümündeki iki izleme kamerasını bünyesinde bulundurmuyor. Vive Cosmos Elite, HTC tarafından üretilmiş olan tüm sanal gerçeklik ekipmanlarıyla da uyumlu olarak çalışabiliyor.

HTC Vive Cosmos Elite'in iç kısmında bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekran, tüketicilere 2.880 x 1.770 piksel çözünürlük sunuyor. Tüketiciler, bu ürüne sahip olmak istediklerinde tam bir kit olarak ya da bir aksesuar gibi alabiliyorlar. Yani hali hazırda Vive Cosmos sahibiyseniz, aksesuar seçeneğini tercih edebiliyorsunuz. Kullanıcılar, tam kit almak istedikleri takdirde 899 dolar (yaklaşık 5.500 TL + vergiler), aksesuar almak istediklerinde ise 199 dolar (yaklaşık 1.220 TL + vergiler) ödeme yapıyorlar.

Vive Cosmos XR

HTC'nin Vive Cosmos XR modeli ise karma gerçeklik üzerine geliştirilmiş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Dört gözü olan bir uzaylıymış gibi görünen cihaz, iki tane de geçiş açı kamerasına sahip. 100 dereceye kadar görüş açısı sunan Vive Cosmos XR, Microsoft HoloLens veya Majic Leap 1 gibi benzer ürünlere ciddi anlamda fark atıyor.

HTC, Vive Cosmos XR'nin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklanan Vive Cosmos XR'nin, ne şekilde satışa sunulacağı da bilinmiyor. Yani HTC Vive Cosmos XR'ın tam kiti olarak yoksa hem aksesuar hem de tam kit olarak mı satın alınabileceği konusu şu an için belirsizliğini koruyor.

Vive Cosmos Play

HTC'nin Vive Cosmos Play modeli ise yeni tüketicileri kazanmak için geliştirilmiş gibi görünüyor. Çünkü Vive Cosmos Play, harici bir kulaklık desteğine sahip değil ve sadece, temel bir sanal gerçeklik başlığı işlevini görebiliyor. Dört adet kamerası bulunan ürünün temel yeteneği, tüketicileri sanal bir dünyanın içerisine sokabilmek.

HTC, tıpkı Vive Cosmos XR'de olduğu gibi Vive Cosmos Play için de herhangi bir fiyat bilgisi vermedi. Yapılan açıklamalarda, bu ürünün sadece oyunsever tüketiciler için değil, müze gibi yerler için de kullanılacağını açıkladı. Şirketin Vive Cosmos Play modelinin piyasaya ne zaman sürüleceği ise şu an için bilinmiyor.