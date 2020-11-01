Apple, Lightning Girişini Tamamen Kaldırmayı Düşünüyor

Sektörün içinden bazı kişilere göre Apple, bir sonraki modellerinde artık Lightning girişine de yer vermeyecek ve tamamen kablosuz bir telefon sunacak. Şirket, özellikle bu seneki modelleriyle bizi kablosuz bir hayata alıştırmaya başladı.

Akıllı telefonlarımızdaki şarj girişleri zaman içinde sürekli değişiklik gösterdi. Ancak günümüz standardı USB-C olsa da teknoloji devi Apple, kendi modellerinde USB-C yerine USB-C Lightning kablosu kullanmayı tercih etti. Tabii Apple bundan önce de yalnızca kendine özel kablolar kullanıyordu.

İşte Apple, son iddialara göre bu girişi de ortadan kaldırmayı düşünüyor. Son yıllarda kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaştığını çıplak gözle görebiliyoruz. İşte bu yaygınlaşma neticesinde Apple da şarj deliği olmayan bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu iddiayı destekleyen en güçlü etmense Apple'ın MagSafe'i geri getirmiş olması.

Tamamen kablosuz telefonlar gelecek:

Apple'ın iPhone'larındaki kablosuz şarj sistemi bu sene MagSafe ile daha verimli hale getirildi. Kullanıcılar, telefonlarını şarj noktasına tam doğrulukla yerleştirilebilir oldu. MagSafe'in ardından endüstrinin içinden pek çok kişiye göre iPhone için kablosuz bir gelecek artık kesinleşmiş durumda.

Tabii iPhone'larda yer alan şarj girişi yalnızca telefonu şarj etmek için de kullanılmıyor. iPhone'lardaki girişi şarjın yanı sıra veri alışverişi yapmak ve kulaklık takmak için de kullanıyoruz. Fakat Apple, gelecekte kendisine kablosuz bir gelecek sağlayabilecek AirDrop, iCloud ve kablosuz kulaklıkları hâlihazırda geliştirmiş durumda.

Apple'ın MagSafe'i, iPhone 12'yle birlikte insanlara yeni bir alışkanlık da aşılıyor. Daha güvenilir bir kablosuz şarj yöntemine sahip olan iPhone kullanıcıları, bu sayede Lightning girişine olan gereksinimlerini de azaltıyor ve her geçen gün kablosuz şarja daha çok alışıyor.

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2021 yılında hiçbir şarj girişine sahip olmayan bir amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürecek. Yani Apple'ın bir sonraki modelleri, analiste göre tamamen kablosuz kullanılabilecek bir yapıyla gelecek. Tabii kablosuz telefon yalnızca Apple'ın hedefinde olan bir şey de değil.