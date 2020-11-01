Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni orta sınıf akıllı telefonu Honor 10X Lite uygun fiyatıyla satışa sunuldu. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonun önümüzdeki haftalarda Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

Huawei'nin alt markası olarak bildiğimiz Honor'un X10 serisinin son üyesi 10X Lite resmi olarak satışa sunuldu. X10 5G ve X10 Max 5G'ye kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif sunan akıllı telefon, orta seviye özellikler ve 22,5 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasıyla dikkat çekiyor.

Şimdilik yalnızca belirli bölgelerde satışa sunulan Honor 10X Lite, orta sınıf uygun fiyatlı cihazlarda görmeye alıştığımız Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inçlik IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Bu ekran üzerinde delik tasarımlı 8 MP'lik ön kameraya sahip olan akıllı telefon, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. Alt kısımda ise 3,5 mm'lik kulaklık jakı ve Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Honor 10X Lite neler sunuyor?

Gücünü Huawei'nin Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefon, bellek tarafında 4 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanına sahip. Yazılım tarafında Android 10 üzerine kurulu Honor's Magic UI 3.1 ile gelen cihaz, batarya tarafındaysa 22,5 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik nispeten büyük sayılabilecek bir bataryayı kullanıcılara sunuyor.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizde sol üst köşeye dikdörtgen modül şeklinde yerleştirilmiş dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bunlardan ilki 48 MP'lik ana sensörken diğer kameralar sırasıyla 120 derece açıya sahip 8 MP'lik geniş açı, 2 MP'lik derinlik sensörü ve 2 MP'lik makro sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Yardımcı kameraların her birinde f / 2,4 diyafram açıklığı bulunduğunu da belirtelim.

Honor 10X Lite fiyatı:

Honor 10X Lite, buz rengi, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle birlikte Suudi Arabistan'da 213 dolardan (1.777 TL) satışa sunuluyor. 13 Kasım'da Rusya'da satışa çıkacak olan telefonun önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgede satışa çıkacak. Cihazın ülkemizde de satışa sunulmasını bekleniyor.