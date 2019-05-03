Apple, Mac Satışlarındaki Düşüş İçin Intel'i Suçluyor

Apple, Mac satışlarındaki düşüşün sebebini Intel işlemcilerin yetersizliğine bağlıyor.

Apple, son zamanlarda ürün satışlarının yavaşça düştüğünü gözlemledi. MacBook ve iPhone satışları Apple’ın beklediğinden daha az ve şirket bunun için Intel’i suçluyor. Apple’ın baş finansal müdürü Luca Maestri “Şimdi bahsedeceğim konu Mac’ler. Mac’lerden elde ettiğimiz gelir geçen yıl 5,8 milyarken bu yıl 5,5 milyara düştü ve bu düşüş, bazı popüler modellerdeki işlemci yetersizlikleri nedeniyle gerçekleşti” dedi.

CEO Tim Cook da ayrıca Intel işlemcilerden kaynaklanan yetersizliğe dikkat çekti. Cook, “Genel olarak Mac cihazlarımızda bazı işlemci kısıtlamalarıyla karşılaştık ve geçen yıla göre %5’lik bir gelir düşüşü yaşadık. Ancak Mac’ten sağladığımız gelirin bu kısıtlamaları giderdiğimiz takdirde artacağını düşünüyoruz” dedi.

Bir söylentiye göre Apple, Intel işlemcilerde yaşadığı problemler nedeniyle 2019 yılının 3. çeyreğinde çıkacak Mac cihazlar için AMD işlemci kullanacak.