Apple, MagSafe Kılıflar İçin iPhone 12 Studio'yu Yayınladı

Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 12 için üretilen MagSafe özellikli kılıf ve cüzdanlar için renk özelleştirme sayfası açıldı. Sayfada, telefonun rengine göre uyumlu kılıfları seçip satın alabileceksiniz.

Apple, iPhone ve iPad cihazlarının erişebileceği yeni bir iPhone 12 Studio sayfası açtı. Çeşitli MagSafe kılıf ve cüzdanlarının telefon ve tabletlerle renk kombinasyonlarının nasıl görüneceğini daha net bir şekilde görmeyi mümkün kılan internet sayfası, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro veya iPhone 12 Pro modellerinden istediğinizi seçip buradan işlem yapmanıza olanak tanıyor.

MagSafe kılıf ve cüzdanlarının kombinasyonlarının nasıl olduğunu gösteren web sayfası, mobil aygıtlar için tasarlandı. Apple’ın bu sayfasına QR kod bağlantısı aracıyla gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

MagSafe özelliği ne işe yarıyor

Apple’ın MagSafe özelliği telefonu kolay ve kablosuz bir şekilde şarj etmenize olanak tanıyan bir teknoloji. Macbook’ların şarj adaptörlerinde de yer alan bu teknoloji, bir kabloyla bağlamak yerine mıknatısla şarj imkanı tanıyor. iPhone ve iPad’ler için geliştirilen MagSafe özellikli silikon kılıf ve cüzdanlar ise telefonun MagSafe şarj cihazıyla birlikte kablosuz şarj olmasına olanak tanıyor.

iPhone 12 Studio isimli web sayfası da bu teknolojiyi kullanırken hem akıllı telefonunuzun rengini hem de kılıfın rengine bakmanızı sağlayarak tarzınıza en uygun aparatı satın almanızı sağlıyor.