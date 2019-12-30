Tim Cook, Neden Yeşil iPhone Ürettiklerini Açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook, bu ay gerçekleştirdiği Japonya gezisi sırasında iPhone'un boya üreticisi Seiko Advance ile yürütülen çalışmalar hakkında bazı bilgiler verdi. Seiko Advance ise yakın zamanda yaptığı açıklamalarda Apple ile nasıl iş birliğine gidildiği ve üretilen renklerin nasıl oluşturulduğu üzerine açıklamalarda bulundu.

Tim Cook, aralık ayının başlarında gerçekleştirdiği bir gezi sırasında iPhone telefonların kasalarının boyalarını üreten Seiko Advance şirketi ile bir araya geldi. Gezinin ilginç duraklarından biri olan Seiko Advance, şirketin yeni ürünlerinin renklerinde önemli bir role sahip.

Gezi sırasında yeni iPhone'ların rengine değinen Tim Cook, ‘Midnight Green’ renginin kullanılmasının ve iPhone 11 Pro renklerinin göz alıcı olmasının Seiko Advance’in sahip olduğu ustalık sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Küçük ayrıntılar Apple'ın dikkatini çekti:

Seiko Advance şirketi de yakın zamanda Nikkei'ye yaptığı açıklamalarda Tim Cook ve Apple’ın onlarla nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi verdi. Seiko Advance'in satış müdürü Yukinori Kabe, gazeteye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Tim Cook, bize yüksek teknolojiye sahip bütün şirketlere karşı nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğini gösterdi. Ne kadar küçük bir şirket olursanız olun göze çarpan bir teknolojiye sahipseniz Apple müşteriniz olacaktır.”

Seiko Advance çevreciliğiyle kazandı:

Yukinori Kabe; 2011 yılında Apple, boya üreticilerinden örnek istediğinde şirketle görüşmeye giden yetkili isimdi. Kabe o dönemle ilgili konuşurken “Apple’ı ziyaret etmek çok farklı bir olaydı. O zaman Apple’ın yüksek standartlarını karşılayamayacağımızı düşündük” ifadeleriyle sürecin zorluğundan bahsetti. Satış müdürünün anlattıklarına göre Apple, aday şirketlerden yüzlerce farklı kalite kriterini karşılamasını istemiş. Seiko Advance 4 sene boyunca yürütülen çalışmalar sonrasında nihayet siyah iPhone rengi için Apple tarafından seçilmiş.

Apple’ın dikkat ettiği ayrıntılardan biri ürünlerin çevreye olan etkisiydi. Seiko Advance ise normalde çevreyi kirleten yeşil boyayı daha çevre dostu ve canlı bir şekilde elde ederek Apple’ın Midnight Green iPhone rengini üreten şirket oldu. Şirket, şu an iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için 4 farklı rengin üretimini yapıyor.