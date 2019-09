Apple News+, İki Ülkede Daha Hizmete Açılıyor

Apple, bu yılın başlarında yeni haber yayın aracı Apple News+'ı duyurmuştu. Kullanıcılarına aylık 10 dolar gibi bir ücret karşılığında hizmet verecek olan Apple News+, yüzlerce haber seçeneği sunuyor.

Apple News+, senenin başlarında duyurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da bir ay önce hizmet vermeye başlamıştı. Bu hizmeti genişleterek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Apple, planlarını gerçekleştirmek için yeni bir adım attı. Uygulama, şimdi de İngiltere'de ve Avustralya'da kullanılabilecek. Çok sayıda derginin ve gazetenin bulunduğu bir pazar olan bu iki ülkede de Apple News+, pazartesi itibarıyla yayın hayatına başlayacak.

Birleşik Krallık'ta fiyat, aylık 9,99 pound olarak belirlenirken Avustralya'da kullanıcılar, aylık 14,99 dolar ödemek zorunda. Ayrıca her iki ülkenin kullanıcıları için uygulamanın bir aylık deneme sürümü seçeneği de mevcut.

Apple News+, neler getiriyor?

Avustralya'da yaşayan kullanıcılar; seçim detayları, The Australian, The Daily Telgraph, The Advertiser, Elle, Australian Women’s Health, Harper’s Bazaar Australia, GQ gibi platformlara ve daha fazlasına ulaşabilecek. İngiltere'de yaşayan kullanıcılar ise The Times, Elle UK, Cosmopolitan UK, Esquire UK, FourFourTwo gibi seçeneklere ve daha fazlasına erişim sağlayacak. Ayrıca ABD merkezli gazeteler The Wall Street Journal, National Geographic ve Vox gibi seçenekler de ulaşılabilir olacak.

Apple News+, bu sene Apple'ın duyurduğu en önemli uygulamalardan biriydi. Şirketin bir süredir de ücretli hizmet vermek üzerine çalışmalar yaptığı biliniyordu. Şimdi ise aynı çalışmalar Apple Arcade ve Apple TV+'ı da içeriyor olabilir. Apple News+'ın ülkemizde kullanıma açılıp açılmayacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.