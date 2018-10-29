Apple Pencil 2 ile İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bildiğiniz üzere tanıtılacak yeni iPad Pro'lar için yeni bir Apple Pencil'ın da geleceği düşünülüyor. Apple Pencil 2 olarak anılan ürün hakkında, etkinliğe az zaman kala yeni bilgiler geldi.

Apple'ın yeni nesil bir Apple Pencil üzerinde çalıştığı, farklı kişi ve kurumlar tarafından iddia ediliyor. Bu kadar iddianın ve sızıntının konuşulduğu şu zamanlarda, bu ürünün gerçekten tanıtılmasının beklenmesi de yanlış olmaz. Bugün akşam saatlerinde Twitter üzerinden attığı tweet ile Benjamin Geskin, yeni nesil Apple Pencil'den neler beklendiği konusunda bazı yorumlarda bulundu.

Benjamin Geskin, yeni nesil Pencil ile ilgili yeni bir tasarım, yeni şarj metodu, hareketlere duyarlılık (mesela hareketlerle komut vermek) gibi sızıntıların olduğunu bildirdi. Verdiği sızıntılar genelde doğru çıkan Beskin, yeni Apple Pencil modelinin 'daha minimalist' bir tasarıma sahip olacağını da ekledi.

Yeni iPad Pro modelleriyle tanıtılması beklenen kalemin, şarj yönteminin değişeceğini bildiren Geskin, nasıl bir yöntem kullanılacağına dair bilgi vermedi. Ancak kablosuz şarj ile ilgili bazı beklentilerin olduğunu söylememiz lazım. Önceki Apple Pencil 2 sızıntılarında ve söylentilerinde ortaya çıkan ve iPad'lere Lightning girişiyle takılan bir kablosuz şarj aparatı, bu sızıntıyla birlikte güçleniyor olabilir. Bunu AirPod'ların şarjı gibi düşünebilirsiniz. İşlevsellik anlamında çok bir şey katmasa dahi, görünüm ve ergonomi olarak bazı kolaylıklar sunabilir.

Geskin ayrıca, yeni Apple Pencil'ın dokunma hareketlerini destekleyeceğini de bildirdi. Bu hareketler ile ilgili söylentiler bulunmakta. Kullanıcılar hareketler ile çizim uygulamasında fırçanın kalınlığını, boyutunu veya rengini değiştirebilecek. Bunun işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha fazla merak etmenize gerek yok, çünkü bu ürünlerin tanıtılması beklenen etkinliğe çok az bir zaman kaldı.