Geçtiğimiz yıllarda ciddi anlamda gelişme gösteren Apple tabletler ve kalemler, yeni ortaya çıkan bir patente göre yakın zamanda çevremizdeki nesnelerin rengini de doğrudan kullanabilmemizi sağlayacak.

Söz konusu olay, renkleri tasvir etmek olduğunda genel olarak çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Genellikle bir rengi anlatmak için başka bir şeyi örnek veririz, örneğin “Ferrari’nin parlak metalik kırmızısı” şeklinde tanımlar yaparız.

Dijital sanatlarda, artık kendi başına marka haline gelmiş dışında kalan renklerin renk kodu ezberden bilinmez. Gelecekte Apple Pencil’in çevremizdeki renkleri kolaylıkla algılamasını sağlayabilecek bir teknolojinin patenti ortaya çıktı.

Apple Pencil çevredeki renkleri kopyalayacak

iPadOS’un çıkmasıyla beraber iPad tabletleri bir bilgisayar olarak konumlandıran Apple, cihazı etkileyici özelliklerle donatmıştı. Bu özelliklerden biri olan Apple Pencil ise iPad’in ProMotion ekranını hakkıyla kullanmak için özel olarak geliştirilmişti.

Pek çok sanatçının çizim, düzenleme ve dijital sanatlar için birinci tercihi olan Apple Pencil gelecekte önemli bir gelişim gösterebilir. ABD Patent ve Telif Ofisi’nden yayınlanan yeni bir patente göre Apple Pencil, yeni versiyonlarında çevrede bulunan renkleri kopyalayabilecek, dijital ortama aktarabilecek. Fotodedektörlü kalem çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek.

Renk sensörlü kalem geliyor

Apple’ın aldığı patentin ismi fotodedektörlü Apple Pencil değil, onun yerine daha geniş kapsamlı olan “Renk Örnekleme Kalemli Bilgisayar Sistemi” adı seçildi. Bu Stylus tipi kalem, çok sayıda fotodedektör barındırabilecek ve farklı renk kanallarını tanıyabilecek. Sensörler ayrıca gerçek dünyadaki nesnelerin renklerini de algılayabilecek.

Patentte yer alan çizimlere göre bu kalemlerin muhtemelen uç kısımlarında bir de ışık bulunacak, böylece dedektörler daha iyi çalışabilecek. Ayrıca bu sayede kalemin bir objenin üzerine götürülmesi durumunda o objenin rengi doğrudan dijital ortama aktarılacak.

Tabii Apple gibi teknoloji devlerinin sürekli olarak farklı patentler aldıklarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Böyle bir patent olması Apple’ın böyle bir teknolojiyi gerçekten üreteceğinin kesin bir kanıtı değil. Yine de özellik oldukça dikkat çekici gözüküyor.