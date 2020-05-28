Apple, iOS 13.5'ten iOS 13.4.1'e Dönüşü Engelledi

Apple, iOS 13.4.1'in imza yetkisini kaldırdı. Bu gelişme, kullanıcıların artık iTunes ya da Finder aracılığıyla iOS 13.4.1'e dönemeyecekleri anlamına geliyor. Ancak bu durum, kullanıcıları çok da etkilemeyecek çünkü iOS 13.4.1 sorunlu bir sürüm olarak kabul ediliyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce iOS 13.5'i yayınladı. iOS 13'ü piyasaya sürdüğü ilk günden beri çeşitli sorunların üstesinden gelmeye çalışan Apple, son iOS sürümüyle telefonlara yeni özellikler getirdi ve bazı sorunları da ortadan kaldırdı. Şirket şimdi, iOS 13.5'in alt sürümü olan iOS 13.4.1'e verdiği imza yetkisini geri çekti. Bu gelişme, iPhone'ların artık iOS 13.4.1'e geri dönüş yapamayacağı anlamına geliyor.

iPhone sahipleri, genelde son iOS sürümünde sorun yaşadıkları takdirde sürüm düşürme yoluna gidiyorlar. Ayrıca iOS işletim sistemi için sunulan jailbreak sürümlerini kullanmak isteyen kullanıcılar, jailbreak yapılmış sürümlere dönerek telefonlarını daha özgürce kullanabiliyorlar. Ancak iOS 13.5 için zaten bir jailbreak sürümü var. Dolayısıyla şirket, bu kez istese de iPhone'ları jailbreak işleminden mahrum edemeyecek.

Apple'ın sunduğu her yeni iOS sürümü, işletim sistemini daha verimli hale getiriyor ve bilinen sorunları genel anlamda gideriyor. Bu nedenle de Apple, güncellemeden belirli bir süre sonra eski sürümlere geçişi engelliyor. iOS 13.4.1'e dönüşün engellenmesinin temel nedeninin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her ne olursa olsun iOS 13.5'te de çalışan jailbreakin, Apple'ı fazlasıyla rahatsız ettiğini açıkça söylemek gerekiyor.