Farklı Şarj Kablosu Kullanmak Telefona Neden Zarar Verir?

Mobil cihazlarımızın orijinal şarj kablosunu kaybettiğimizde ya paraya kıyıp aynısını alıyoruz ya da alternatif markalara yöneliyoruz. Bu süreçlerde alternatifleri araştırırken önemli bir soru soruyoruz. Farklı bir şarj kablosu kullanmak cihazımıza zarar veriyor mu? Samsung, iPhone ve diğer sektör lideri Android markalarının duruma bakışını sizin için derledik.

Farklı şarj cihazı kullanmak çoğu zaman bizi tedirgin edebiliyor. Acaba bir sorun yaşar mıyız? Batarya ile ilgili sorunumuz olur mu? Cihazımızın ömrü azalır mı ve benzeri pek çok soru içerisinde kalabiliyoruz. Bu duruma dair sizlere net bilgiler sunmak istiyoruz. Şarj kablosu konusunda uzman görüşleri ayrı, kullanıcı deneyimleri ayrı cevaplara sahip. Ama hemen hemen ortak noktası aynı.

Pek çok mobil cihaz 3.7 - 4.2V lityum polimer batarya kullanıyor. Mikro USB ya da benzeri USB girişleri ile şarj edilebilen bataryalar genellikle bu elektrik seviyesinde kullanılır. Markaların ürettiği şarj kablolarında ise standartlar oluyor. Hangi enerji akımı ile çalıştığı ve "input" ile "output" değerleri ile ilgili olarak ürün ambalajının ve adaptörünün üzerinde bilgiler yer alıyor.

Uzmanlara göre lisanslı bir markanın cihazınızın orijinal şarj adaptöründe yer alan akım verilerine göre ürettiği farklı cihazlar kullanılabilir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz: Diyelim ki Samsung marka cihazınız var ve adaptöründe yer alan değerler 200 ile 240V input ile 5.0V output şeklinde belirtilmiş olsun...

İşte bu giriş ve çıkış enerji değerlerine göre farklı güvenilir markaların ürettiği şarj kablosunda ve adaptöründe bir sorun olmuyor. Problemler genellikle farklı akım değerleri ile yapılan şarjlardan dolayı oluşuyor. Aynı akımda ve enerji seviyesinde üretilen bir farklı markanın şarj cihazlarını kullanmak (ürün lisanslı ve kayda değer bir marka ise) sorun oluşturmuyor.

Amper farklılıkları, akım yüksekliği ve benzeri detaylar cihazlarımızın ayarlarını ve batarya özelliklerini deforme edebiliyor. Bu yüzden en azından güvenilir markaların ürettiği şarj cihazları alternatif ürün olarak tercih edilebiliyor.

USB şarj kablosu ile USB bağlantı noktalarından şarj etmek zararlı mı?

Geçtiğimiz yıllarda bir güvenlik uyarısı yapıldı. Söz konusu uyarıya göre sadece USB çıkışı bulunan yerlerden USB kablo ile şarj yapmak bazı güvenlik sıkıntıları yaratabiliyor. Genel USB şarj istasyonlarını kullanmanın sakıncalı olabileceği söylendi.

Zira kötü amaçlı kişiler bu USB şarj istasyonları aracılığı ile cihazlarınıza kötü amaçlı yazılım gönderebiliyor. Bu konuyla ilgili olarak geçmişte de bazı kötü olaylar yaşandı. Bir USB şarj istasyonu iOS cihazlar için şarj sağlarken aynı zamanda kötü amaçlı yazılımlar da dağıtıyordu. Özellikle halka açık şarj istasyonlarında bu durumların yaşanabilme ihtimali olduğu söylenerek cihaz kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Havalimanı, oteller ve eğlence mekanları gibi pek çok yerde halka açık olarak sunulan usb şarj istasyonları, USB girişleri ile cihazınızın şarj olmasını sağlıyor. Aynı zamanda olası bir kötü amaçlı yazılımın yüklenmesinin de önünü açıyor. Bu her zaman olacak diye bir şey yok ama halka açık cihazlar böyle bir duruma ortam sağlayabiliyor.

Bu yüzden seyahat ederken şarj ihtiyaçlarınızı karşılamak için adaptörünüzü kullanarak şarj sağlayabilirsiniz. Uzmanlar usb şarj istasyonu yerine AC güç prizi kullanmamızı öneriyor ve mümkünse seyahat halinde kendi şarj cihazlarımızı kullanmamız gerekiyor. Böylece seyahat etme keyfimizin bir anda can sıkıcı bir siber saldırıya kurban gitmesi söz konusu olmuyor.

Farklı Android şarj kablosu kullanmak cihazlara zarar verir mi?

Android işletim sistemli mobil cihazlar o kadar fazla ki bu soruya ayrıca cevap vermek lazım. Bir de işin içine birbirinden farklı ve güçlü markalar girince, yedek parça ve aksesuar sayısı inanılmaz derecede artıyor. Bu hengame içerisinde güvenli bir alternatif şarj kablosu bulmak aslında çok da zor değil.

Tek yapmamız gereken biraz daha bilinçli bir seçim yapmak. Kullandığımız telefonun orijinal şarj cihazı çok pahalı ise ya da en azından bir şekilde yedek bir şarj cihazına ihtiyacımız olduysa, alanında başarılı ve lisanslı markalardan bu ürünleri edinebiliriz. Lakin dikkat etmemiz gereken şey cihazımızın orijinal şarj kablosunda yer alan değerler olacaktır.

Giriş ve çıkış değerleri ile kablonun iletkenliği gibi değerler illa ki şarj konusunda değişkenlik oluşturur. Önemli olan Android cihazımız için en denk özellikteki şarj cihazını seçmemiz olacaktır. Bu konuda sadece yedek parça ve özellikle şarj cihazı üreten markalar bulunuyor. Pek çok Android cihaz üreticisinin de onayı ile üretilen yedek parçalar orijinal cihazlar kadar pahalı olmasa da çok da uygun değiller.

Ama en azından alternatif bir tercih olarak değerlendirilebiliyor. Uzmanların görüşü de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ortalama 10 TL tutarında satın alacağınız bir kablonun uzun vadede sorun yaratmaması bir mucize olacaktır.

Farklı iPhone şarj kablosu kullanmak cihazlara zarar verir mi?

Android cihazlar ile ilgili yukarıda söylediklerimize ek olarak iPhone şarj cihazlarının durumu da benzer diyebiliriz. Ucuz şarj cihazları özellikle iPhone cihazları için uzun vadede büyük sorunlar teşkil edebiliyor. Çünkü iPhone’larla ilgili çok fazla sahte ve kötü şarj kablosu bulunuyor.

Apple aksesuarları o kadar fazla ki sadece görüntü olarak bile birebir benzemesine rağmen cihazınız için doğru ürün olmayabiliyor. Apple ürünlerinin adeta su gibi aktığı bir aksesuar pazarında doğru ürünü nasıl ayırt edebiliriz?

Aslında bunun kuralı çok basit. Şarj cihazı satın alırken (en azından daha uygun fiyatlısını), MFi sertifikalı olmasına dikkat etmek gerekiyor. MFi sertifikası ‘iPhone, iPod ve iPad’ için üretilen ürünlere veriliyor. Yani ürün paketinde MFi ibaresi, çıkartması, hologramı ve benzeri bir uyarı görüyorsanız panik yapmanıza gerek kalmıyor.

Çünkü MFi sertifikası farklı markalar için yetki anlamına geliyor ve Apple bu durumu destekliyor. En azından sahte ürünlerle cihazlarımızı şarj ederek uzun vadede onlara zarar vereceğimize, yedek ürün ya da alternatif ürün olarak resmi ve MFi sertifikalı bir şarj kablosu almak çok daha sağlıklı olabilir.